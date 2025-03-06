羽球／BWF林俊易轟倒大馬對手 奧爾良大師賽晉16強

台灣羽球男單好手「左手重砲」林俊易今天在BWF超級300的法國奧爾良大師賽，以22比20、21比15擊敗馬來西亞的詹俊為，如願挺進16強。

世界排名14的林俊易，生涯曾在2019年的台北羽球公開賽資格賽對決過詹俊為，當時以1比2落敗，今天算是完美復仇。

首局林俊易和詹俊為戰況呈現膠著，儘管林俊易兩度落後3分，但隨後都能順利追平比數，並在雙方以20比20平手時連得2分率先拿下首局。

第2局完全由林俊易主導節奏和攻勢，打來輕鬆寫意，開賽就取得10比1大幅領先，儘管在比賽中段曾被追至14比12，但隨後林俊易提速強攻，發揮招牌的斜線劈殺連拿4分拉開差距，也奠定比賽勝基。

林俊易在接受中央社訪問時表示，有段時間沒比賽了，所以還在找回場上的感覺，首局失誤有點多，希望後面可以越打越好。

台灣男單除林俊易外，僅李佳豪在首輪擊敗前香港一哥伍家朗闖進16強，至於男雙賽事，奧運雙金的王齊麟和搭檔邱相榤首輪原要對上自家人陳政寬、林秉緯，結果因對手棄賽直接挺進16強，將對上韓國組合姜敏赫、奇東柱。