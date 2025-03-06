SUPERACE超馬多日賽墾丁站圓滿落幕 國際頂尖跑者齊聚墾丁挑戰極限

睽違六年，SUPERACE超級馬拉松多日賽，於今年228連假中重返墾丁，歷時三天兩夜共計109公里的旅程，來自世界各地共10多餘國之選手，在壯麗的自然景觀與嚴峻賽道挑戰極限，一同用雙腳窺探恆春半島之美！

深入滿州曠野，選手迎戰落山風捲起的飛沙走石。（SUPERACE提供）

在壯麗的自然景觀與嚴峻賽道挑戰極限。（SUPERACE提供）

嚴峻賽道考驗選手極限

本次賽事於恆春古城東門鳴槍起跑，開賽首日天候不穩，春雨飄落，為選手增添挑戰；然而，後兩天氣溫驟升，在豔陽下，跑者們必須適應炎熱氣候，連續挑戰每日超過一個全馬（42公里）的長距離賽程。

墾丁國家公園天然美景盡收眼底。（SUPERACE提供）

賽道設計結合了恆春半島最具代表性的地貌特色，讓跑者親身體驗台灣南國風情：首日賽道深入滿州曠野，選手迎戰落山風捲起的飛沙走石，挑戰極端氣候變化；第二日的公路賽段，選手沿著東部濱海公路奔跑，南臨巴士海峽、東接太平洋，將墾丁國家公園依山傍海的天然美景盡收眼底，並踩點台灣最南端；最後一日則挑戰恆春大縱走高山路段，翻越陡峭山坡，征服最南小百岳「大山母山」，在高海拔山徑挑戰極限。

征服最南小百岳「大山母山」，在高海拔山徑挑戰極限。（SUPERACE提供）

豐富的賽道設計讓選手們在比賽過程中，除了用雙腳親自留下深刻的印記，更忍不停拿起手機捕捉每一刻的美景，記錄這趟難忘的旅程。此外，賽道途經鄉間村落，當地居民熱情地為選手加油，展現最純粹的台式熱情，讓國際跑者留下深刻印象。

居民熱情地為選手加油，展現最純粹的台式熱情。（SUPERACE提供）

日本超馬怪傑Takuya Wakaoka技壓群雄奪冠

來自日本福岡的Takuya Wakaoka不僅是一名優秀的超馬跑者，同時也是一位作家。去年在蒙古戈壁250公里自負重超馬賽中，他以令人驚嘆的速度完成比賽，這次受邀來台挑戰SUPERACE，再次展現超凡實力。在三日賽中，他始終維持穩定的5分配速，最終以總成績10小時41分47秒的驚人表現奪得三日菁英組總冠軍。

Takuya的毅力讓所有人讚嘆不已——即便每日完賽後回到營地稍作休息，他仍繼續在操場繞圈跑步訓練，讓所有選手都不禁驚呼：「這到底是什麼樣的怪物跑者！」然而，這位外表散發文青氣質的選手，賽後卻笑著表示，自己最難忘的是恆春大縱走的陡升山坡，對他而言也極具挑戰性，尤其在登上大山母山制高點的那一刻，更是驚嘆於台灣的好山好水，並期待未來有機會再來台灣跑旅，探索更多美景。

日本超馬怪傑Takuya Wakaoka技壓群雄奪冠。（SUPERACE提供）

法國新星Aurore Dacier De Biasi 首戰多日賽奪女子總冠軍

來自法國的Aurore Dacier De Biasi本身為一位商業律師，但近年開始積極參與越野跑運動。本次墾丁站是她人生中第一場多日賽，儘管在自負重裝備的經驗不足，背包不穩導致肩帶摩擦，加上長時間曝曬讓肩部傷勢加劇，她依舊堅持完成比賽。經過大會專業醫療人員的協助後，她憑藉強悍的意志力，最終以總成績12小時07分完成比賽，不僅奪下女子組總冠軍，更在所有選手中排名總成績第二，讓所有參賽者敬佩不已。這位跑壇新星的優異表現，讓人更加期待她未來的賽事發展！

法國新星Aurore Dacier De Biasi 首戰多日賽奪女子總冠軍。（SUPERACE提供）

韓國雙雄Kyu Dong Park & Jinwook Jeong 奪團體組冠軍

團體組冠軍由來自韓國的Kyu Dong Park與Jinwook Jeong奪得。Kyu Dong Park是一名鐵人三項選手，而Jinwook Jeong則是一名職業軍人，兩人多年來並肩征戰國際賽事，累積豐富的比賽經驗。這次首次來台參賽，他們不只是來觀光，而是用跑步的方式親自丈量台灣這片美麗土地。最終，兩人憑藉高度默契與堅韌的意志奪冠，展現韓國跑者的團隊精神與求勝慾望。

韓國雙雄Kyu Dong Park & Jinwook Jeong 奪團體組冠軍。（SUPERACE提供）

台灣極限鐵人林柏融 不畏國際菁英強敵 勇奪總排第三

在國際菁英選手環伺下，台灣極限鐵人選手林柏融扛起地主選手的壓力，首次挑戰多日賽即跑出13小時08分的佳績，成功奪下總排第三，男子組第二的榮耀，為台灣選手爭光！

林柏融賽後分享，他深刻體會到多日賽與鐵人三項的不同之處——鐵人賽選手更專注於個人速度競爭，而多日賽則因為選手們每日同在營地過夜，彼此有更多交流與切磋的機會，這種惺惺相惜的革命情感，成為多日賽最吸引他的地方，也讓他對這類型的極限挑戰更加著迷。

台灣極限鐵人林柏融，扛下壓力奪下總排第三。（SUPERACE提供）

透過多日賽 推動在地運動文化交流與公益回饋

多年後再次回到SUPERACE多日賽的起點墾丁，賽事團隊特別在開賽前一天，與台北七星扶輪社社長、同時也是本屆賽事男子第五名選手的陳麒仁，一同造訪提供活動營地支持的永港國小與僑勇國小，與全校師生一起運動，分享跑向世界的探險故事，並捐贈運動與文具物資，期許孩子們勇敢透過雙腳探索世界！

與永港國小師生們一起上一堂特別的體育課。（SUPERACE提供）

本屆賽事感謝眾多企業及夥伴的支持，包括UP Sports、享能、AKIWEI，讓選手擁有更佳的賽事體驗！同時，也感謝屏東科技大學志工團隊的暖心服務，以及在地政府與團體的指導與支持，讓SUPERACE不僅能推廣運動，成功吸引世界級跑者來台挑戰，促進墾丁觀光，立足台灣，邁向國際，也讓台灣成為國際耐力運動愛好者矚目的競技舞台。

準備好，迎接屬於你的超馬挑戰了嗎？讓我們跑一段寧靜之旅，與自己對話，來一場改變人生的超馬多日賽！

得獎選手來自台、日、新、港、英、法、菲、韓，非常國際化。（SUPERACE提供）

＊2025 SUPERACE超馬多日賽墾丁站＿大會最終成績與敘獎資訊連結：

https://www.superace-sport.com/article/view/539