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后里馬場下周二起有看頭 亞洲盃少年馬術賽登場

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台灣代表隊選手張爰爰下周二將代表國家征戰亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽。圖／中市運動局提供
台灣代表隊選手張爰爰下周二將代表國家征戰亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽。圖／中市運動局提供

后里有座百年歷史的馬場，為全台歷史最悠久、場地最大的馬術運動發源地，3月11日至14日將舉辦「2025亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽」，共有來自12個國家的少年騎士參賽，現場不但帶來國內罕見的馬術競技，主辦單位現場更規畫豐富的馬術嘉年華活動，台中市觀旅局表示，賽事期間只要購買后里馬場門票入園，即可免費觀賞精彩競賽，還可順遊后里周邊景點。

台中市運動局表示，這屆賽事獲得亞洲馬術總會同意授權，是台灣繼2018年後再度取得主辦權，包括地主台灣選手在內，共有香港、日本及沙烏地阿拉伯等12國13名選手同場競技，參賽馬匹均由主辦國提供，其中少年選手如何快速建立與馬匹的默契，將決定比賽的表現與成績，賽事精彩可期，

今年我國派出兩名選手參賽，分別是目前就讀華盛頓中學的張爰爰與長華國際蒙特梭利實驗小學的郭家凝，兩人雖然年紀輕，但都是擁有豐富比賽經驗的少年好手，兩人將代表國家踏上競技場地，為地主國爭取最佳成績，台中市也力邀大家趟后里輕旅行外，一同為小選手加油。

台灣代表隊選手郭家凝下周二將代表國家征戰亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽。圖／中市運動局提供
台灣代表隊選手郭家凝下周二將代表國家征戰亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽。圖／中市運動局提供

亞洲盃少年馬術賽是馬術界的年度盛事，所有小選手們將騎乘由主辦單位提供的馬匹，在短時間內建立默契，不僅考驗選手的技術與臨場應變能力，也讓比賽更加刺激，賽制採兩回合制，障礙高度為100公分，以扣點最少者獲勝，若成績相同則以第二回合時間決定排名。

馬場入園票價訊息請至后里馬場官方網站https://www.houlimamaland.tw/查詢；更多旅遊資訊可至「台中觀光旅遊網」或「大玩台中臉書粉絲專頁」臉書查詢；此次賽事訊息可至中華民國馬術協會臉書粉絲專頁查詢。

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