新北河濱首座匹克球場開工 預計8月完工迎接新運動熱潮

近年來，匹克球（Pickleball）在全球迅速竄紅，成為老少皆宜的新興運動。為響應這股熱潮，新北市政府高灘地工程管理處宣布，在二重疏洪道大都會棒球場旁興建新北市第一座匹克球場，工程已於2月開工，預計8月完工，未來將提供市民更多元的運動選擇。

匹克球融合了網球、羽球與桌球的特點，規則簡單、上手容易，適合各個年齡層，因此成為全球成長最快的運動之一。新北市高灘處處長黃裕斌表示，由於近年匹克球愛好者日益增加，市府評估市民對場地的需求，決定利用河濱灘地空間資源，將二重疏洪道原有籃球場改建為匹克球場，提供完善的運動設施，讓更多市民可以享受這項運動。

這座匹克球場也獲得教育部體育署補助283萬餘元，加上市府自籌經費，總工程費達 424餘萬元。

為確保場地符合標準與使用者需求，高灘處邀請中華民國匹克球總會專家提供場地規畫建議。黃裕斌表示，此次工程利用既有的4座全場籃球場，改建為8座匹克球場地，藉由調整場地配置，在有限空間內提升使用率，並讓籃球與匹克球愛好者都能擁有適合的運動環境。

此外，新球場將設有完善的匹克球設備，確保場地符合比賽與休閒運動需求，希望未來能成為匹克球運動的推廣據點，帶動更多市民參與。

匹克球場完工後，將進一步豐富新北河濱公園的運動設施，提供更多元的運動選擇，預計將成為二重疏洪道的新亮點。黃裕斌表示，市府期望透過打造優質運動場域，推動全民運動風氣，讓市民能夠在舒適的環境中享受運動的樂趣。

同時，高灘處也提醒，施工期間可能會有機具進出或自行車道短暫封閉，請市民配合改道，並注意施工安全。