快訊

逃兵打人還超派？盤點「超級屁孩」五大星座…王大陸雙子座上榜

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

新北河濱首座匹克球場開工 預計8月完工迎接新運動熱潮

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
匹克球近年來在全球各地迅速竄紅成為新運動熱潮。圖／匹克球總會提供
匹克球近年來在全球各地迅速竄紅成為新運動熱潮。圖／匹克球總會提供

近年來，匹克球（Pickleball）在全球迅速竄紅，成為老少皆宜的新興運動。為響應這股熱潮，新北市政府高灘地工程管理處宣布，在二重疏洪道大都會棒球場旁興建新北市第一座匹克球場，工程已於2月開工，預計8月完工，未來將提供市民更多元的運動選擇。

匹克球融合了網球、羽球與桌球的特點，規則簡單、上手容易，適合各個年齡層，因此成為全球成長最快的運動之一。新北市高灘處處長黃裕斌表示，由於近年匹克球愛好者日益增加，市府評估市民對場地的需求，決定利用河濱灘地空間資源，將二重疏洪道原有籃球場改建為匹克球場，提供完善的運動設施，讓更多市民可以享受這項運動。

這座匹克球場也獲得教育部體育署補助283萬餘元，加上市府自籌經費，總工程費達 424餘萬元。

為確保場地符合標準與使用者需求，高灘處邀請中華民國匹克球總會專家提供場地規畫建議。黃裕斌表示，此次工程利用既有的4座全場籃球場，改建為8座匹克球場地，藉由調整場地配置，在有限空間內提升使用率，並讓籃球與匹克球愛好者都能擁有適合的運動環境。

此外，新球場將設有完善的匹克球設備，確保場地符合比賽與休閒運動需求，希望未來能成為匹克球運動的推廣據點，帶動更多市民參與。

匹克球場完工後，將進一步豐富新北河濱公園的運動設施，提供更多元的運動選擇，預計將成為二重疏洪道的新亮點。黃裕斌表示，市府期望透過打造優質運動場域，推動全民運動風氣，讓市民能夠在舒適的環境中享受運動的樂趣。

同時，高灘處也提醒，施工期間可能會有機具進出或自行車道短暫封閉，請市民配合改道，並注意施工安全。

匹克球活動結合了網球、羽球與桌球的特色。圖／匹克球總會提供
匹克球活動結合了網球、羽球與桌球的特色。圖／匹克球總會提供
新建匹克球場選址於二重疏洪道大都會棒球場旁。圖／新北市高灘處提供
新建匹克球場選址於二重疏洪道大都會棒球場旁。圖／新北市高灘處提供
高灘處將運用河濱灘地資源改建為匹克球場。圖／新北市高灘處提供
高灘處將運用河濱灘地資源改建為匹克球場。圖／新北市高灘處提供

大都會 籃球 體育署

延伸閱讀

新北綠寶石寵物公園更新圍籬 加高30公分防逃脫

新北綠寶石寵物公園更新圍籬 提供毛孩安全舒適遊憩環境

東方愛情故事心動浪漫！ 八里左岸光雕展榮獲美國繆思設計金獎 首次參賽就「鍍金」

新店區溪洲河濱公園重新規畫動工 打造梯田漫步區拚年底完工

相關新聞

后里馬場下周二起有看頭 亞洲盃少年馬術賽登場

后里有座百年歷史的馬場，為全台歷史最悠久、場地最大的馬術運動發源地，3月11日至14日將舉辦「2025亞洲盃少年馬術障礙...

新北河濱首座匹克球場開工 預計8月完工迎接新運動熱潮

近年來，匹克球（Pickleball）在全球迅速竄紅，成為老少皆宜的新興運動。為響應這股熱潮，新北市政府高灘地工程管理處...

足球／2026世界盃學NFL有中場秀 邀Coldplay、包下時報廣場

2026年FIFA世界盃足球賽將由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦，決賽會在美國紐澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium）登場，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，

羽球／林湘緹拍下世界第4 晉級奧爾良大師賽16強

台灣選手林湘緹今天在法國奧爾良羽球大師賽女單首輪歷經3局大戰，以2比1淘汰世界第4的中國選手韓悅，至於男雙組合王齊麟與邱...

世壯運送好康 經典賽機票+新北幣

2025雙北世壯運5月17日登場，最終報名選手2.5萬人，雖較目標3萬人少，人數仍是歷屆世壯運參賽人數中第3名。新北市長...

運彩條例修正 重懲脅迫假球者

假球案曾重創中華職棒，退役選手周思齊過去曾自曝被黑道脅迫打假球。行政院擬修正「運動彩券發行條例」，增列以強暴、脅迫妨害賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。