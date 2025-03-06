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足球／2026世界盃學NFL有中場秀 邀Coldplay、包下時報廣場

聯合新聞網／ 綜合報導
酷玩樂團（Coldplay）曾在2016超級盃中場秀表演，左至右碧昂絲、克里斯馬汀、火星人布魯諾。 美聯社
酷玩樂團（Coldplay）曾在2016超級盃中場秀表演，左至右碧昂絲、克里斯馬汀、火星人布魯諾。 美聯社

2026年FIFA世界盃足球賽將由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦，決賽會在美國紐澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium）登場，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，決賽將效仿NFL超級盃，安排中場秀。

超級盃每年都會邀請大咖歌手進行10至15分鐘表演，是全美最受矚目的體育賽事和音樂表演。今年邀請饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar），表演中嘲諷死對頭德瑞克（Drake）的名場面引發許多話題。

英凡提諾參加完FIFA會議後，在IG發文宣布2026世足賽決賽也有中場表演，酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）參與監製，協助挑選表演者。酷玩樂團曾在2016年擔任超級盃中場秀主演，與火星人布魯諾（Bruno Mars）、天后碧昂絲（Beyonce）合作。

英凡提諾還打算在比賽當天，包下紐約時報廣場進行表演，他表示，「這將是FIFA世界盃歷史性的時刻，將帶來一場與這項全球最大體育賽事匹配的精彩表演。」

足球賽中場休息時間是15分鐘，英凡提諾沒提到是否會為了表演增加。超級盃中場秀有超過30分鐘的中場休息時間，來搭建和拆除表演舞台。2024年足球美洲盃決賽，邀請拉丁天后夏奇拉（Shakira）中場表演，休息時間也延長至25分鐘。

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