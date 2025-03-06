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世壯運送好康 經典賽機票+新北幣

聯合報／ 記者劉懿萱林麗玉／連線報導
台北市政府昨天舉辦世壯運開閉幕亮點記者會，台北市長蔣萬安邀請市民一同來參加開幕典禮，並宣布只要參加開幕典禮，就有機會抽2026世界棒球經典賽小組賽東京的來回機票。記者余承翰／攝影
台北市政府昨天舉辦世壯運開閉幕亮點記者會，台北市長蔣萬安邀請市民一同來參加開幕典禮，並宣布只要參加開幕典禮，就有機會抽2026世界棒球經典賽小組賽東京的來回機票。記者余承翰／攝影

2025雙北世壯運5月17日登場，最終報名選手2.5萬人，雖較目標3萬人少，人數仍是歷屆世壯運參賽人數中第3名。新北市長侯友宜昨宣布加碼發送百萬新北幣，並表示雙北世壯運已準備5年，雙北要向世界展現台灣全民運動風氣及城市文化軟實力，讓世界看見台灣。

蔣萬安也宣布，凡買票進場觀賞開幕式的民眾，可抽獎棒球經典賽中華隊比賽來回機票，共送出10組機票。

世壯運開閉幕將在台北大巨蛋、新北美術館舉辦，台北市長蔣萬安、新北市副市長劉和然昨在北市主持開閉幕亮點記者會。

開幕式會邀請歌手阿爆、告五人等600名表演者獻唱、表演，開幕式前也有萬人夢想壯年遊；5月30日閉幕典禮晚間7時在新北美術館舉行，將交棒下屆主辦城市日本關西。

蔣萬安表示，估算世壯運選手連同親友將有4.8萬人次參與，已超越台北世大運、高雄世運會紀錄，突破台灣史上大型國際級運動的盛會人數，參與其中是寫紀錄、寫歷史；他會與市府首長一同比賽壘球和個人壁球項目。

劉和然表示，這次世壯運是一場跨世代、跨文化的交流與融合；蔣萬安報名2項，他會向市長侯友宜報告，新北不能漏氣。

新北體育局長洪玉玲昨天指出，世壯運參賽人數僅次於2009澳洲雪梨及2017紐西蘭奧克蘭賽事，史上第3，多數人參加田徑，有上千人參加3項目、7種運動，藝人蕭煌奇、玖壹壹、棒球名將高國輝周思齊等人也參賽。

侯友宜說，為鼓勵民眾進場觀賽，市府準備百萬新北幣，到新北26個場館觀賽或參加閉幕的觀眾領取後，可至新北各大商圈、夜市使用；新北也推其他優惠，包括5月27日至8月16日免費搭觀光公車遊水金九、75場次免費深度文化體驗遊等。

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