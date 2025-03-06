運彩條例修正 重懲脅迫假球者

假球案曾重創中華職棒，退役選手周思齊過去曾自曝被黑道脅迫打假球。行政院擬修正「運動彩券發行條例」，增列以強暴、脅迫妨害賽事公平甚至致人於死者，最重可處無期徒刑、罰五千萬元，並將營利犯納入加重處罰對象，違者最重要坐牢十年、罰五千萬元。

現行運動彩券發行條例早有對打假球設有刑法上的重罪處罰，建立防賭機制，卻面臨「不開盤賽事打假球就不會被重罰」的窘境；去年適逢中華隊世界十二強棒球賽奪冠，立法院去年底三讀修正「運動產業發展條例」，除了加入簽賭、打假球罰則，也擴大適用範圍到運彩沒開盤的賽事。

久未修法的「運動彩券發行條例」也將配套修法，現行條文規範，以強暴、脅迫、詐術等非法方式妨害投注標的運動賽事公平者，可處一年以上、七年以下有期徒刑，且得併科一千萬元至三千萬元罰金，修法將「利誘」納入違法的行為樣態。

若觸犯以上條文且造成嚴重後果，也必須加重刑責；修正條文明定，因犯罪致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑，各得併科兩千萬元以上五千萬元以下罰金。

原先規定「結夥三人以上」必須加重處罰，修法改為「三人以上共同犯」，含括主嫌與同謀，另將營利犯納入加重處罰範圍。

此外，現行條文規定，擁有運動團隊經營權的法人、團體及其代表人、管理人與相關從業人員，應主動配合檢察及司法警察機關調查，有隱匿或抗拒，經查證屬實，處二百萬元以上一千萬元以下罰鍰；由於刑事訴訟法、刑法已有相關規定，基於一事不二罰，因此刪除條文。