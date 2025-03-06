羽球／林湘緹拍下世界第4 晉級奧爾良大師賽16強

中央社／ 台北5日電
林湘緹。新華社
林湘緹。新華社

台灣選手林湘緹今天在法國奧爾良羽球大師賽女單首輪歷經3局大戰，以2比1淘汰世界第4的中國選手韓悅，至於男雙組合王齊麟邱相榤則因對手退賽，免戰直接前進16強。

王齊麟與邱相榤最近一次在世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽出賽是在今年1月下旬印尼大師賽，開季連3站都在16強止步，本週再度重返國際賽場，參加在法國舉辦的超級300系列的奧爾良大師賽，為後續超級1000系列全英羽球公開賽做暖身。

王齊麟與邱相榤男雙首輪遭遇自家人陳政寬與林秉緯，原先預期上演「台灣內戰」戲碼，因對手受傷退賽，「麟榤配」不費吹灰之力，晉級16強。

至於女單部分，世界排名第38的林湘緹首輪對手為中國女將韓悅，而韓悅不僅去年曾在香港、北極公開賽封后，更拿下年終總決賽亞軍，目前世界排名更高居第4。

林湘緹首局費了一番功夫，才以21比19搶下，次局則遭到對手壓制，以7比21讓出。

林湘緹決勝局一度以18比12領先，卻被追成1分差，所幸頂住壓力、以20比18率先逼出賽末點，儘管遭對手化解1個賽末點機會，最終仍以21比19勝出，搶下16強門票。

男單部分，李佳豪首輪以21比18、21比12拍下香港好手伍家朗，而「左手重砲」林俊易以22比20、21比15橫掃馬來西亞選手詹俊為，分頭闖進16強。

王齊麟 羽球 邱相榤

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