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亞足聯盃／過年只放兩天假 台鋼8強迎戰馬都拉聯拚紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南市台鋼將力拚晉級4強。圖／中華民國足球協會提供
南市台鋼將力拚晉級4強。圖／中華民國足球協會提供

2025年亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）8強賽，南市台鋼將於明天迎戰印尼馬都拉聯，賽事在高雄市立楠梓足球場開踢，雙方爭奪晉級四強的重要門票，台鋼總教練張生平也喊話，球隊從企甲聯賽結束後就開始積極備戰，過年也只放兩天假，目標就是鎖定聯賽冠軍。 

本屆挑戰聯賽8強賽組成為小組賽西亞區三個組別冠軍與最佳第2名、東亞區兩個小組前2名隊伍，南市台鋼在D組小組賽以1勝1平成績晉級，首戰以3：2逆轉寮國小象，次戰與緬甸撣邦聯2：2握手言和，最終以分組第二晉級。

8強賽採主客場制，南市台鋼6日率先主場作戰，13日遠征印尼，主場首戰至關重要，盼能搶得先機，力拚隊史最佳成績。上一屆台中FUTURO曾闖進AFC Cup淘汰賽，本屆賽制改制後，南市台鋼亦成功挺進淘汰賽，續寫台灣足球紀錄。

今天賽前記者會上，南市台鋼總教練張生平說：「球隊為了這場比賽，從去年企甲聯賽結束就開始備戰，就連過年也只休息兩天，球隊從上到下的目標只有一個，就是拿下亞足聯挑戰聯賽冠軍。」

而門將潘文傑則表示，「球隊目標大於個人目標，明天的這場比賽要拿下勝利，確保球隊前往到客場時能夠具有優勢。」

南市台鋼在2024年企業甲級足球聯賽完成五連霸，陳威全榮獲MVP，門將潘文傑獲金手套，柯爾特斯摘下金靴獎，展現強勁實力，本季陣容升級，除班奇回歸，更有日本後衛國本玲央、法國前鋒薩庫及甘比亞前鋒賈塔，強化攻守實力。若南市台鋼成功晉級4強，將寫下台灣足球新里程碑。

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