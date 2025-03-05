國際同濟會台灣總會中B區大中華會捐贈居仁國中女排隊隊服 助力青少年運動發展

為支持青少年運動發展及促進學校體育教育，國際同濟會台灣總會中B區大中華會賴泓名會長，攜會員及前總會長陳堂立、總會督導長賴安惠、中B區主席蘇麗美、副主席蘇瓊芬、蔡東霖、區事務長劉溢鴻及區執行長姚胥迪，於114年3月5日親自前往居仁國中，捐贈該校女排球隊所需制服。此次捐贈活動，除由大中華會的會員江金樹、林錦文、楊麒麟及邱創建等人支持外，亦得到洋果實業有限公司的共同出資，進一步彰顯對學校運動發展及青少年培育的長期關懷。

居仁國中以其卓越的升學成績和教育質量聞名，並在本市的體育教育領域具有崇高的地位。學校的排球隊尤其不容忽視，已培養出多位排球菁英，並為全市的體育賽事做出了不小貢獻。每年，排球隊會吸引大量的學生參與甄選，選手們憑藉其優秀的技術與紀律，無論在區域或全國賽事中都屢屢亮相，展現了居仁國中在推動青少年體育運動方面的卓越成就。

在此背景下，排球隊每年面臨著相對有限的經費與資源挑戰，因此，這次捐贈的隊服對隊員們而言，不僅是物資的支持，更是一種精神上的激勵。賴泓名會長表示，這是本會第二年支持學校排球隊，這筆捐款的背後代表著國際同濟會台灣總會中B區大中華會對學校運動發展的真誠關心，並希望藉此協助排球隊能夠繼續以最好的狀態投入訓練與比賽，突破更高的挑戰。

據了解，居仁國中女排球隊的成員每週五放學後，會積極參與訓練，練習內容包含技術、體能、戰術等多方面，力求在每場比賽中展現出最佳的表現。排球隊的選手們在賽場上不僅展現了優秀的體能和技術，更通過團隊合作和對勝利的渴望，鼓舞著學校裡每一位年輕學子。對他們而言，這份支持和鼓勵對於提升訓練質量與比賽表現具有重大意義。

在此捐贈活動上，賴泓名會長及各友會優質文教會長陳志雄及植福會會長羅勇德的協助，為排球隊帶來了更多的動力和支持。賴泓名會長也表示，候任會長張常原將延續本會長期以來的社會服務政策，持續支持並贊助居仁國中排球隊所需的經費與資源，並將會把這份關愛與支持延續下去，為青少年運動的發展提供穩定的後盾。

此次捐贈活動除了展現國際同濟會台灣總會中B區大中華會對居仁國中排球隊的無私支持，亦完美詮釋了同濟會關懷兒童、青少年健康成長的核心宗旨。在全體會兄會姐的共同努力下，這份關愛不僅限於物資的捐贈，更深化為對青少年運動培養、教育及身心發展的全面支持。

未來，國際同濟會台灣總會中B區大中華會將繼續關注並支持居仁國中排球隊的發展，並希望能見證他們在今年的比賽中取得卓越成績。賴泓名會長在活動中表達了對排球隊未來的信心，並期盼他們在各項賽事中再次創造佳績，成為更多青少年學子的榜樣。

讓我們共同期待居仁國中女排球隊在今年比賽中突破自我，再創佳績，並以他們的努力和汗水，繼續書寫屬於他們的輝煌篇章。

捐贈居仁國中女排隊隊服。國際同濟會台灣總會中B區大中華會提供

捐贈居仁國中女排隊隊服。國際同濟會台灣總會中B區大中華會提供