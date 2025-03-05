聽新聞
0:00 / 0:00
影／卓榮泰為冬季特奧代表團授旗 期勉選手全力以赴
2025 年冬季世界特殊奥林匹克運動會將於3月8日至15日在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，行政院院長卓榮泰出席為選手加油打氣，鼓勵他們勇敢迎接挑戰，發揮最佳實力。
卓榮泰致詞時表示，特奧選手不畏困難、全力以赴的精神令人感動，不僅為自己爭光，也為台灣展現堅韌的力量，期勉選手們發揮平日訓練成果，在國際賽場上展現最佳狀態，並強調政府持續支持特殊體育發展，鼓勵更多身心障礙者投入運動，促進健康與社會參與。
體育署表示，特奧運動強調「勇敢嘗試，爭取勝利」的精神，希望透過這次國際競賽，讓更多人關注障礙者的體育發展。我國代表團已為比賽做好萬全準備，期待選手在賽場上展現自信、突破極限，為國爭光。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言