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影／卓榮泰為冬季特奧代表團授旗 期勉選手全力以赴

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導

2025 年冬季世界特殊奥林匹克運動會將於3月8日至15日在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，行政院院長卓榮泰出席為選手加油打氣，鼓勵他們勇敢迎接挑戰，發揮最佳實力。

卓榮泰致詞時表示，特奧選手不畏困難、全力以赴的精神令人感動，不僅為自己爭光，也為台灣展現堅韌的力量，期勉選手們發揮平日訓練成果，在國際賽場上展現最佳狀態，並強調政府持續支持特殊體育發展，鼓勵更多身心障礙者投入運動，促進健康與社會參與。

體育署表示，特奧運動強調「勇敢嘗試，爭取勝利」的精神，希望透過這次國際競賽，讓更多人關注障礙者的體育發展。我國代表團已為比賽做好萬全準備，期待選手在賽場上展現自信、突破極限，為國爭光。

2025年冬季世界特殊奥林匹克運動會將在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，代表團選手林佳馨代表宣揚特奧精神。記者林伯東／攝影
2025年冬季世界特殊奥林匹克運動會將在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，代表團選手林佳馨代表宣揚特奧精神。記者林伯東／攝影

2025 年冬季世界特殊奥林匹克運動會將在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，行政院院長卓榮泰（中）出席授旗給代表團總教練葉虹伶（右）。記者林伯東／攝影
2025 年冬季世界特殊奥林匹克運動會將在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，行政院院長卓榮泰（中）出席授旗給代表團總教練葉虹伶（右）。記者林伯東／攝影

2025年冬季世界特殊奥林匹克運動會將在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，代表團一同合影。記者林伯東／攝影
2025年冬季世界特殊奥林匹克運動會將在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，代表團一同合影。記者林伯東／攝影

2025年冬季世界特殊奥林匹克運動會將在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，行政院院長卓榮泰出席為選手加油打氣，鼓勵他們勇敢迎接挑戰，發揮最佳實力。記者林伯東／攝影
2025年冬季世界特殊奥林匹克運動會將在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，行政院院長卓榮泰出席為選手加油打氣，鼓勵他們勇敢迎接挑戰，發揮最佳實力。記者林伯東／攝影

2025年冬季世界特殊奥林匹克運動會將在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，行政院院長卓榮泰（中）出席致贈加菜金，由選手代表謝坤宏（右二）代表接受，並與教育部政務次長張廖萬堅（左二）、代表團團長李錫津（右一）、代表團總教練葉虹伶（左一）一同合影。記者林伯東／攝影
2025年冬季世界特殊奥林匹克運動會將在義大利杜林舉辦。教育部體育署下午舉行授旗典禮，行政院院長卓榮泰（中）出席致贈加菜金，由選手代表謝坤宏（右二）代表接受，並與教育部政務次長張廖萬堅（左二）、代表團團長李錫津（右一）、代表團總教練葉虹伶（左一）一同合影。記者林伯東／攝影

體育署

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