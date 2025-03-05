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冬季特奧會卓榮泰授旗 期勉選手照顧自己、照亮台灣

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
我國冬季特奧代表團今天由行政院長卓榮泰（中）進行授旗。記者林伯東／攝影
我國冬季特奧代表團今天由行政院長卓榮泰（中）進行授旗。記者林伯東／攝影

受到疫情影響暌違8年再度舉辦的冬季世界特殊奧運會，將於8日至15日在義大利杜林舉行，我國代表團今天由行政院長卓榮泰親自授旗並頒發加菜金，他也期勉選手除了拿下好成績照亮台灣外，更要好好照顧自己。

4年一度的冬季特奧會專為智能障礙者設計，透過運動競技幫助選手融入社會、建立自信，並有一個能與世界選手交流的平台，今年預計將有102個國家、1500名運動員參賽，我國派出20位選手參與雪鞋、花式溜冰、競速滑冰3種競賽。

雪鞋選手謝坤宏在授旗典禮上代表領受加菜金，並由阿美族滑冰選手林佳馨代表運動員宣揚特奧精神，她在4年前開始接觸特奧運動，平時也熱愛跳舞，在培訓期間主動擔任表演節目的編舞及跳舞小老師，希望透過舞蹈分享傳遞給世界更多人認識台灣原族民文化。

卓榮泰表示，就任9個多月是台灣體育在國際最光輝璀璨的時刻，從去年奧運、帕運到世界12強棒球賽、亞冬運和剛落幕的世界棒球經典賽資格賽，一而再、再而三激起國人對於體育的熱愛與團結，希望這次冬季特奧會選手拿下好成績外，更要照顧好自己。

卓榮泰強調，政府一直以來都在提倡友善運動環境與運動平權，在這群冬季特奧國手身上更能充分看見，不管是什麼樣的條件國人都能參與運動，並獲得相同的關懷與重視。

滑冰選手林佳馨。記者林伯東／攝影
滑冰選手林佳馨。記者林伯東／攝影
我國冬季特奧代表團今天舉行授旗儀式。記者林伯東／攝影
我國冬季特奧代表團今天舉行授旗儀式。記者林伯東／攝影

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