快訊

好消息！新光三越氣爆後第3周 24歲腦部重創樓管轉一般病房

馬術／郭家凝享受騎馬樂趣 亞洲盃少年馬術障礙賽拚佳績

中央社／ 台北4日電

學騎馬已5年多的郭家凝，從初期從馬背摔下來會害怕，到後來信任教練，更與馬匹建立默契、享受搭檔感覺，而她將參加11日在台中登場亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽，盼能爭取佳績。

亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽3月11日至14日將在台中市后里馬場登場，來自12個國家、共13名少年騎士將齊聚一堂，這也是台灣繼2018年後再度取得主辦權，台灣將由張爰爰、郭家凝代表參賽。

比賽共兩回合，超越障礙高度為100公分，合計扣點越少的選手為贏家，且參賽馬匹由主辦國提供，選手如何快速建立與馬匹的默契，將決定比賽的表現與成績。

郭家凝接受媒體聯訪時表示，自國小一年級學騎馬至今已5年多的時間，當初是在朋友邀請下接觸，「我覺得有趣就加入，一騎就覺得很好玩，一直延續到現在。」

郭家凝指出，剛開始從馬背摔下來會有點害怕，後來相信教練會評估她騎馬的狀況，做出對的選擇，也讓她逐漸打消憂慮。

郭家凝今天開心向外界分享騎馬的樂趣，除了騎在馬背上的刺激感外，更喜歡和馬匹搭檔的感覺，她透露，搭檔的馬匹名為Queen，已經合作2年多，「相處久了之後也會認人，我走過去叫牠的名字時，她會抬頭叫我，讓我覺得很有趣、很有靈性。」

亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽將是郭家凝在國際賽首秀，郭家凝表示，目標順利完賽，並拿到好名次。

儘管屆時比賽馬匹將採抽籤決定，但郭家凝心中已有對策，她表示，會多做步伐轉換、嘗試不同轉彎，從中觀察馬匹的反應，有助掌握馬匹的狀況。

騎士

延伸閱讀

馬術／亞少障礙超越國際賽12國參賽 我兩小將爭佳績

罹患帶狀疱疹 哈里遜福特臨時缺席奧斯卡

培育優秀選手 全國第一座奧運規格現代五項設施啟用

「白龍回來了」 男騎馬入江救人 牠病逝後他獲贈1匹馬

相關新聞

馬術／亞少障礙超越國際賽12國參賽 我兩小將爭佳績

2025年亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽將於11日至14日在台中后里馬場舉行，包括我國兩位小將郭家凝、張爰爰在內，將有...

路跑／萬金石馬拉松聯名金包里慈護宮 推出「媽祖平安符」

萬金石馬拉松23年來首次與在地宮廟推出聯名小物！新北市長侯友宜與金包里慈護宮董事長游忠義共同亮相聯名平安符，以神衣為造型，金線縫製，正面融合Q版媽祖形象，搭配日月扇的細緻圖騰，象徵福運庇佑、步步順遂，

高球／爭取更多出賽機會 李旻計畫考取日巡賽資格

東京奧運高爾夫球國手李旻，在日前剛結束鴻海女子錦標賽賽程後，今天與前球后曾雅妮一同出席高球品牌活動，她也透露預計將在4月...

擊劍／1金1銀5銅 亞青暨亞青少賽我國好手戰績豐碩

我國擊劍代表隊於日前落幕的2025亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽中，展現卓越的實力，最終以1金、1銀、5銅的優異成績圓滿落幕...

高球／曾雅妮迎接全新開始 聽聞陳偉殷退休有感而發

前世界高球球后曾雅妮日前在社群媒體宣布與台新銀行結束贊助合作，今天出席高球品牌活動，透露這對於她來說將是一個全新的開始，...

體操／唐嘉鴻進軍大港開唱 攜手阿強帶來最狂跨界演出

國家運動訓練中心今年正式啟動「國訓不一樣」 計畫，為明年國訓50周年暖身，這次暖身活動國訓前進大港開唱，繼拳擊選手黃筱雯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。