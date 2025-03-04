馬術／亞少障礙超越國際賽12國參賽 我兩小將爭佳績

2025年亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽將於11日至14日在台中后里馬場舉行，包括我國兩位小將郭家凝、張爰爰在內，將有12國家的少年騎士將參賽，屆時也將舉辦馬術嘉年華活動，吸引民眾共襄盛舉。

亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽首度在台舉行，中華民國馬術協會理事長許安進表示，這次參賽選手年齡限制為12至14歲，包括我國兩位參賽選手郭家凝、張爰爰在內，這次來台參賽的選手幾乎都可以說是在馬背上長大的小孩，其中超越障礙高度為100公分，選手至少需要5到6年的訓練時間才能越過這樣的高度，實屬不易。

這次參賽12國還包括了香港、日本、沙烏地阿拉伯等國家，總計13位選手將接續登場，至於參賽馬匹則將由主辦國提供，選手在抽籤決定馬匹後，將有兩天適應時間就將登場，合計扣點越少的選手為贏家。

這次代表我國參賽的包括了目前就讀國小6年級的郭家凝以及7年級的張爰爰，談到接觸馬術的過程時，郭家凝表示，是因為過去朋友要參加漢諾威馬術俱樂部的冬令營，並邀請她一同前往，因而與馬術結下不解之緣，目前搭擋的馬匹為Queen，雙方已經合作兩年多。

郭家凝指出，相較於馬場馬術，障礙超越賽對於選手來說更為刺激，不過與馬匹的相處和默契更是一大關鍵，像是自己的搭擋Queen偶而會在出馬廄時鬧脾氣，就必須拿她愛吃的胡蘿蔔、蘋果或是香蕉之類的來安撫她。

對於這次賽事必須透過抽籤方式決定馬匹，郭家凝也直言確實有點緊張和壓力，不過仍期待在抽籤後盡快找到與馬匹合作的節奏，發揮出最好的水準，進而爭取更佳排名。