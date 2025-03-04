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路跑／萬金石馬拉松聯名金包里慈護宮 推出「媽祖平安符」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

萬金石馬拉松23年來首次與在地宮廟推出聯名小物！新北市長侯友宜與金包里慈護宮董事長游忠義共同亮相聯名平安符，以神衣為造型，金線縫製，正面融合Q版媽祖形象，搭配日月扇的細緻圖騰，象徵福運庇佑、步步順遂，背面則是海浪為背景的朵朵浪花，要給所有參與滿滿祝福，讓參賽者跑過萬金石，同時體驗一趟宗教觀光之旅。

侯友宜市長表示，今年上半年，新北市有2件跟運動有關的大事，就是3月的萬金石馬拉松跟5月的世壯運，萬金石的參賽者每年超過30個國家、地區；世壯運將會有超過140個國家、2萬5,000人參賽、超過3萬5,000人來臺，這是展現新北特色文化的最佳機會，因此我們除了有針對世壯運的10條祈福路線，萬金石馬拉松也首次跟金包里慈護宮合作推出聯名平安符，將臺灣獨有的宮廟文化與賽事結合，推出專屬新北的宗教觀光之旅。

體育局補充，即日起至3月16日中午12時，至新北市政府提前感受萬金石與世壯運，「挑戰世壯運 先跑萬金石」展，分為「扭出好運、跑出時尚、眾神來保庇」三大互動展區。展區亮點之一的大型扭蛋機，每日上午11時至下午7時，只要完成現場拍照打卡，即可試試手氣，扭出萬金石與金包里慈護宮聯名的平安符；「眾神來保庇」區邀請您體驗擲筊並寫下心願，「求富貴、保平安、牽姻緣」；「跑出時尚」展示萬金石時尚跑衣、工作人員外套、選手物資袋及永續周邊。

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