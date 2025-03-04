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高球／爭取更多出賽機會 李旻計畫考取日巡賽資格

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
李旻（右2）計劃在今年考取日巡賽資格。記者劉肇育／攝影
李旻（右2）計劃在今年考取日巡賽資格。記者劉肇育／攝影

東京奧運高爾夫球國手李旻，在日前剛結束鴻海女子錦標賽賽程後，今天與前球后曾雅妮一同出席高球品牌活動，她也透露預計將在4月前往美國繼續備戰，也計畫今年參加日巡賽考試，希望為自己爭取更多出賽機會。

過去一年在LPGA出賽7場的李旻，在休賽季期間做足充足準備，包括針對體能能與技術上都做出修正，在今天出席活動時她說：「這休賽季我準備蠻多的，過去可能沒有太多時間可以加強無論是體能或是技術上的修改，但去年就有比較多時間可以訓練安排，我也感覺到明顯進步。」

美巡賽生涯已經邁入第11個賽季的李旻也表示，預計在4月前往美國備戰、參賽外，她也透露，除了台灣賽事也將繼續參賽外，也將嘗試考取日巡賽資格，「雖然日本離家近是一個原因，但主要是希望為自己多爭取一點機會，看看不同國家也是蠻好的，畢竟長期在每過看到的都是偏美式的風格，也想看看不同國家的打法。」

李旻透露，儘管過去自己會看一些日劇，但日文還無法達到可以溝通的狀況，所以屆時應該會先請翻譯幫忙，「有先跟日本朋友稍微打聽一下那邊的狀況，不知道旅行路途是不是想像那樣較短程或是方便。」

曾雅妮 李旻 高爾夫

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