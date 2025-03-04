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擊劍／1金1銀5銅 亞青暨亞青少賽我國好手戰績豐碩

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
青少年男子銳劍金牌蘇敏毅（左至右）、陳秉濬、教練丁泓愷、李宥辰、林楙样。圖／中華擊劍協會提供
青少年男子銳劍金牌蘇敏毅（左至右）、陳秉濬、教練丁泓愷、李宥辰、林楙样。圖／中華擊劍協會提供

我國擊劍代表隊於日前落幕的2025亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽中，展現卓越的實力，最終以1金、1銀、5銅的優異成績圓滿落幕，收穫豐碩獎牌，為國爭光。

本屆亞青賽於科威特舉行，吸引來自多個亞洲國家的青年與青少年擊劍選手參賽，競爭激烈，我國代表隊選手們在激烈的角逐中，不僅在個人賽中亮眼表現，更在團體賽中奪得多枚獎牌。

在青少年男子銳劍項目中，林楙祥在個人賽中表現優異，最終獲得銀牌，並且在青少年男子銳劍團體賽中，與隊友陳秉濬、李宥辰、蘇敏毅攜手奪得金牌，成功完成連霸，並創下參賽歷史，為我國代表隊增添榮耀。

在青年男子銳劍項目中，林哲群在激烈的競爭中不負重托，摘得銅牌，為隊伍爭光，同時青年女子銳劍個人賽中，洪莉翔也表現出色，獲得銅牌，展示了我國女子擊劍的實力。

此外，許勝閎在青年男子鈍劍個人賽中也成功登上頒獎台，榮獲銅牌；而在團體賽方面，青年男子銳劍團體賽李讓、陳秉濬、邱聖軒、林哲群與青年女子銳劍團體賽林雨潔、林品杉、江雅庭、洪莉翔，分別收穫銅牌，展現出我國隊伍的卓越合作與競爭力。

此次比賽不僅展現了中華民國擊劍選手的實力，還為亞洲擊劍賽事注入新的活力，中華擊劍協會表示，將持續加強選手訓練，積極備戰未來的國際賽事，期望為國家爭取更多榮譽，並進一步提升台灣在國際擊劍舞台的地位。

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