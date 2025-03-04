高球／曾雅妮迎接全新開始 聽聞陳偉殷退休有感而發

前世界高球球后曾雅妮日前在社群媒體宣布與台新銀行結束贊助合作，今天出席高球品牌活動，透露這對於她來說將是一個全新的開始，除了將繼續堅守在球員崗位上，也希望將所學傳承出去，讓高爾夫球變成像是棒球一樣，受到更多人關注。

高球品牌adidas Golf今天舉行新品發表會，邀集體育界與娛樂圈的重量級人物到場站台，包括剛參加完鴻海錦標賽的前球后曾雅妮、前奧運國手李旻，以及「漂亮寶貝」葉欣寧都到場支持，還與明星高球隊球員曾國城等人一同下場揮桿並體驗全新球鞋。

對於日前在社群宣布與台新銀行結束長時間的合作關係，曾雅妮坦言這是全新開始，今年將會繼續與台灣大哥大合作，除了繼續堅守球員崗位外，也希望扮演傳承與推廣角色，「我可以說是因為高球而改變人生，從高球身上學到很多學校學不到的東西，未來我也希望把自己所學傳承下去，希望讓高球像棒球一樣，讓更多人關注這項運動。」

談到旅外棒球好手陳偉殷日前宣布退休，過去曾在旅美期間到場為陳偉殷打氣的曾雅妮也表示，聽到這個消息時很感同身受，「其實聽到時還蠻難過的，也知道大家在國外都很辛苦、不容易，因為我前陣子也受傷，知道他可能因為傷勢無法在最高殿堂繼續投球，這種感覺我很能理解。」

曾雅妮坦言，當初自己會選擇開刀就是希望給自己一個回到球場的機會，「也很幸運我是打高爾夫，在年齡上還沒有麼多限制，大家都說沒關係，人生35歲還可以是另外一個巔峰，我給自己這樣一個機會，也很努力去做。」