全中運／羽球資格賽開打 為期8天全台好手熱血迎戰

一年一度的全國中等學校運動會為國內中學生等級最高的綜合性運動賽會，2日於台南市新市區的中信科技大學率先開打羽球資格賽，共計8日的賽程，各縣市的選手們無不卯足全力，爭取晉級4月會內賽的機會。

台南市長黃偉哲表示，全中運雖然是中學生的運動賽會，但對於裁判、場館負荷、工作人力等工作比起全國運更是一門大挑戰，全中運辦理的組別橫跨高男、高女、國男及國女等四大組別，隊職員人數比起全國運更是多出近6,000人！2日率先開打的羽球，就是參賽人數大宗的其中一項，連假中動員了裁判、工作人員等不下100人，就是希望能讓全國各縣市到來的隊職員們都能夠感受到台南於賽事籌辦上的用心！

體育局陳良乾局長表示，除了3月2日開打的羽球資格賽外，緊接著8日於新營網球場辦理網球資格賽、9日長榮大學有桌球資格賽、曾文市政願景園區有木球資格賽雙雙接力開打，3月底更有划船賽事提前展開，歡迎大小朋友一同關注賽事，為場上的小將們加油打氣！

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