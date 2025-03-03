足球／總獎金470萬！首屆全國總統盃報名起跑

2025全國總統盃足球錦標賽將於4月12日盛大開幕，首屆賽事總獎金達470萬台幣，足球協會理事長王麟祥盼重啟的社會組賽事能推動國內足球運動，讓國內足球往前一大步。

中華足球過去曾陸續舉辦中正盃、足協盃等賽事，男子組飛駝、北市銀，女子組宜寧、銘傳和景文都是老牌勁旅，王麟祥自己也曾參與多項盃賽；歷經20年社會球隊賽事的「空窗期」，中華足協再推動全國總統盃，目標匯集男、女組各32支球隊，讓台灣足球在企業聯賽外有另個舞台。

王麟祥今天在賽事報名記者會上提到，從幼兒足球、青少年足球到成年足球，台灣各個階層的選手都需要被鼓勵和關照，過去足協「形象很差」，但協會沒有頹廢，希望能正本清源導正狀態，藉由總統盃讓台灣足球看到更多未來。

首屆全國總統盃即日起開放報名到3月28日，男、女生組報名隊伍上限32隊，每隊註冊人數包含5名潛力新秀在內共28人，將先採小組雙循環賽制，取分組前2名晉級單淘汰賽，爭取最後150萬台幣的冠軍獎金。

足協表示，小組賽將採主客場制，淘汰賽賽程將集中在國家級場館，並以國際賽規格直播，並有賽前記者會、賽後場邊訪問等，提升賽事辦理和行銷價值。

今天記者會有多位贊助商和體育界人士與會，中華體總會長葉政彥、中華奧會主席林鴻道也到場力挺，葉政彥透露過去自己也曾踢足球，可見台灣足球運動推廣非常早，「這幾年在王理事長接任後大刀闊斧，和我們主席一樣，做了很多事情，大家有目共睹，希望足球協會一直往上、一直提升。」