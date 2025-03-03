快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

足球／總獎金470萬！首屆全國總統盃報名起跑

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
首屆全國總統盃足球錦標賽4月開戰，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影
首屆全國總統盃足球錦標賽4月開戰，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影

2025全國總統盃足球錦標賽將於4月12日盛大開幕，首屆賽事總獎金達470萬台幣，足球協會理事長王麟祥盼重啟的社會組賽事能推動國內足球運動，讓國內足球往前一大步。

中華足球過去曾陸續舉辦中正盃、足協盃等賽事，男子組飛駝、北市銀，女子組宜寧、銘傳和景文都是老牌勁旅，王麟祥自己也曾參與多項盃賽；歷經20年社會球隊賽事的「空窗期」，中華足協再推動全國總統盃，目標匯集男、女組各32支球隊，讓台灣足球在企業聯賽外有另個舞台。

王麟祥今天在賽事報名記者會上提到，從幼兒足球、青少年足球到成年足球，台灣各個階層的選手都需要被鼓勵和關照，過去足協「形象很差」，但協會沒有頹廢，希望能正本清源導正狀態，藉由總統盃讓台灣足球看到更多未來。

首屆全國總統盃即日起開放報名到3月28日，男、女生組報名隊伍上限32隊，每隊註冊人數包含5名潛力新秀在內共28人，將先採小組雙循環賽制，取分組前2名晉級單淘汰賽，爭取最後150萬台幣的冠軍獎金。

足協表示，小組賽將採主客場制，淘汰賽賽程將集中在國家級場館，並以國際賽規格直播，並有賽前記者會、賽後場邊訪問等，提升賽事辦理和行銷價值。

今天記者會有多位贊助商和體育界人士與會，中華體總會長葉政彥、中華奧會主席林鴻道也到場力挺，葉政彥透露過去自己也曾踢足球，可見台灣足球運動推廣非常早，「這幾年在王理事長接任後大刀闊斧，和我們主席一樣，做了很多事情，大家有目共睹，希望足球協會一直往上、一直提升。」

中華足協 林鴻道 王麟祥

延伸閱讀

足協自薦系統上線「不拘一格降人才」 歡迎草根球員

經典賽／中華隊遭西班牙痛宰 韓媒驚訝：足球國家也會打棒球？

曹興誠當選文總執委被質疑 石明謹嗆「酬庸個屁」：連停車費都不能折抵

足球／西班牙足協前主席強吻女球員 遭判性侵害罪名成立

相關新聞

拳擊／斯特蘭國際賽 陳念琴今年首戰70公斤級摘金

在巴黎奧運拿下女子拳擊銅牌的台灣好手陳念琴，今天在保加利亞舉行的斯特蘭國際拳擊賽70公斤級冠軍戰，靠著流暢的技術和戰術，...

足球／總獎金470萬！首屆全國總統盃報名起跑

2025全國總統盃足球錦標賽將於4月12日盛大開幕，首屆賽事總獎金達470萬台幣，足球協會理事長王麟祥盼重啟的社會組賽事...

拳擊／「吳琴戰隊」跨級摘雙金 教練柯文明：信心有幫助

戲稱是「無情（吳、琴）戰隊」的吳詩儀和陳念琴，各自拿下在斯特蘭國際拳擊賽不同量級的金牌。團隊教練柯文明肯定愛徒表現，認為...

台南古都半馬 龍蝦迎賓

2萬4千多人昨參加台南古都國際半程馬拉松，也是歷屆參加人數最多，市府設美食街款待跑者，包括龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、豆...

拳擊／吳詩儀降量級一樣強 斯特蘭57公斤級摘金

拿下巴黎奧運女子拳擊銅牌的吳詩儀，今天在保加利亞舉行的斯特蘭國際拳擊賽57公斤級冠軍戰，以4比0的積分擊敗哈薩克的莎賓貝...

鴻海女子高球賽／最終回抓4鳥 吳佳晏並列第18名地主最佳

總獎金150萬美元（約新台幣4950萬元）的TLPGA鴻海女子高球賽今天最終回合，日巡好手吳佳晏以4天低於標準1桿的28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。