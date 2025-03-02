拳擊／吳詩儀降量級一樣強 斯特蘭57公斤級摘金

中央社／ 台北2日電
拳擊女將吳詩儀。特派記者季相儒／攝影
拳擊女將吳詩儀。特派記者季相儒／攝影

拿下巴黎奧運女子拳擊銅牌的吳詩儀，今天在保加利亞舉行的斯特蘭國際拳擊賽57公斤級冠軍戰，以4比0的積分擊敗哈薩克的莎賓貝可娃，首次降量級的國際賽就摘金。

吳詩儀在巴黎奧運拿下女子60公斤級銅牌，不過從奧運之後，她和教練討論過後決定改成57公斤級，這場斯特蘭國際拳擊賽是她降量級後首戰。

身高172公分的吳詩儀，決賽面對矮她半個頭的哈薩克女將莎賓貝可娃（Aidana Zabynbekova），首回合開賽後，對手就積極搶攻，不斷擠進吳詩儀的近身猛烈出拳攻擊。

吳詩儀經過1分鐘的適應後，逐漸拉開距離，善用自己的臂長優勢，逐漸要回主導權，對手還因為連續的犯規動作被主審扣1分，首回合5名裁判都給吳詩儀10分、給對手9分（但須扣1分）。

第2回合吳詩儀攻勢略微保守，5名裁判有3名給10分，其餘2名給了對手10分；儘管仍保有總分的優勢，但吳詩儀第3回合卯足全力和對手拚戰，幾個組合拳都有效擊中莎賓貝可娃，也奠定比賽勝基。

最終3回合結束，吳詩儀以30比26、30比26、30比26、28比28、29比27，積分4比0獲勝。

吳詩儀 拳擊

延伸閱讀

大霈角力強勢鎖喉林莎 胡宇威看傻

柔道／塔什干大滿貫賽 台灣女將廖宇蓉摘銅感觸深

培育優秀選手 全國第一座奧運規格現代五項設施啟用

3企業助巴黎奧運台灣隊 林佳龍頒贈外交之友貢獻獎

相關新聞

拳擊／吳詩儀降量級一樣強 斯特蘭57公斤級摘金

拿下巴黎奧運女子拳擊銅牌的吳詩儀，今天在保加利亞舉行的斯特蘭國際拳擊賽57公斤級冠軍戰，以4比0的積分擊敗哈薩克的莎賓貝...

鴻海女子高球賽／最終回抓4鳥 吳佳晏並列第18名地主最佳

總獎金150萬美元（約新台幣4950萬元）的TLPGA鴻海女子高球賽今天最終回合，日巡好手吳佳晏以4天低於標準1桿的28...

柔道／塔什干大滿貫賽 台灣女將廖宇蓉摘銅感觸深

台灣柔道女將廖宇蓉在塔什干大滿貫賽的女子70公斤級勇奪銅牌。首度站上柔道大滿貫賽等級的頒獎台，她表示，感觸真的很深，慢慢...

德國羽賽／林筱閔、汪郁喬不敵日本組合 無緣爭冠

台灣羽球女雙組合林筱閔、汪郁喬，今天在BWF超級300的德國羽球公開賽4強，與日本組合激戰67分鐘，仍不幸以12比21、...

TLPGA／鴻海女子高球賽 程思嘉3天並列第9拚爭冠

TLPGA鴻海女子職業高爾夫錦標賽今天進行第3回合，地主好手程思嘉異軍突起，抓5博蒂、吞2柏忌繳出69桿，以3天低於標準...

培育優秀選手 全國第一座奧運規格現代五項設施啟用

2024巴黎奧運後，現代五項的馬術改為體能障礙賽，成為正式的國際比賽項目，高雄市體育總會與高雄市現代五項曁冬季兩項運動委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。