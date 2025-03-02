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鴻海女子高球賽／最終回抓4鳥 吳佳晏並列第18名地主最佳

中央社／ 桃園2日電
TLPGA鴻海女子職業高爾夫錦標賽2日進行最終回合，台灣旅日好手吳佳晏（前）以4天低於標準1桿的287桿、並列第18名為地主最佳。（TLPGA提供）
TLPGA鴻海女子職業高爾夫錦標賽2日進行最終回合，台灣旅日好手吳佳晏（前）以4天低於標準1桿的287桿、並列第18名為地主最佳。（TLPGA提供）

總獎金150萬美元（約新台幣4950萬元）的TLPGA鴻海女子高球賽今天最終回合，日巡好手吳佳晏以4天低於標準1桿的287桿、並列第18名為地主最佳，冠軍由韓國選手黃裕敏帶走。

這個月將滿21歲的吳佳晏，是征戰日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）的台灣好手，去年積分排在第32名，也順利獲得今年參賽全卡資格，同時是這場比賽大會贊助的看板球員。

吳佳晏今天全場抓4博蒂、吞4柏忌，尤其最後1洞第3桿攻果嶺，球直接停在洞口旁3呎處，讓她順利抓博蒂開心收工。

吳佳晏接受中央社記者訪問時表示，整體過程還算滿意，就是一些切球距離沒有抓準，尤其是果嶺速度和前陣子在台灣練習差滿多的，「但不論如何，也是我自己調整得太慢。」

自從打完去年11月JLPGA最後1場賽事後，吳佳晏就回到台灣訓練，但當時各球場果嶺速度頂多7-8，和鴻海高球賽每天維持11.2差很多。

吳佳晏指出，雖然成績排名沒有在很前面，但可以跟這麼多高手過招還是很開心，而且過程中有滿多部分都很滿意，「對我下週在JLPGA開幕戰的信心很有幫助。」

這次奪冠的黃裕敏，2022年還是業餘球員，該年底轉職業後，2023、2024年分別都在韓巡賽奪冠，今天最終回合先打完繳出277桿。不過韓國名將申智愛以1桿之差緊追在後，只可惜申智愛在第18洞的博蒂推桿沒進，讓黃裕敏抱走生涯賺進最高的27萬美元（約新台幣893萬元）冠軍獎金。

黃裕敏表示，這個星期整個感覺都不錯，很開心來台灣比賽就能奪冠，今年還是先以韓巡賽為主，預計年底會參加LPGA資格考試。

鴻海女子高球賽徐薇淩2天差10桿 自嘲特別經驗

TLPGA鴻海女子職業高球賽28日進行第2回合賽事，台將徐薇淩（右）繳出兩回合累計142桿、並列第16名。圖為賽事首回合畫面。（TLPGA提供）
TLPGA鴻海女子職業高球賽28日進行第2回合賽事，台將徐薇淩（右）繳出兩回合累計142桿、並列第16名。圖為賽事首回合畫面。（TLPGA提供）

台灣女子職業好手徐薇淩昨天在TLPGA鴻海女子高球賽意外爆出82桿，幸好今天最終回合及時回穩，繳出平標準的72桿，她忍不住自嘲：「2天差10桿也是很特別的經驗。」

徐薇淩在台灣職業女子高爾夫協會（TLPGA）鴻海女子高球賽首回合繳出68桿、並列第2的佳績，結果第2回合74桿，第3回合更意外爆出82桿，單回合還出現4次雙柏忌。

徐薇淩在2015年取得美國女子職業高爾夫協會（LPGA）會員後，僅出現3次單回合8字頭成績，最近一次是2019年新加坡匯豐女子錦標賽第2回合的80桿，但82桿是職業生涯最差桿數。

徐薇淩今天總算回穩，抓了6博蒂，可惜也吞下4柏忌以及1次雙柏忌，賽後她接受中央社記者訪問時笑說：「今天賽前本來要挑戰單日最低桿獎的1萬美元，可惜還是差了點。」

徐薇淩表示，早上還是針對鐵桿做些調整，所以比較敢全力揮擊，加上幾個推桿也抓得蠻準，才讓整體感覺稍微找回來。

2天相差10桿，徐薇淩也覺得不可思議，她說：「打了這麼多年的職業賽，每次打不好總是因為想很多，所以今天就釋懷了，也不去想，就能校正回歸正常的桿數。」

徐薇淩結束本週高低起伏的賽事後，預計將參加在中國海南島登場的LPGA藍灣高球賽。

安禾佑鴻海高球賽1桿進洞 獎品不同心情仍好

21歲的台灣職業高爾夫好手安禾佑今天在TLPGA鴻海女子高球賽最終回合的第2洞擊出1桿進洞，這是她比賽中的第3次，儘管獎品不同，但她開心表示，「打進心情就很好」。

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）鴻海女子職業高爾夫錦標賽分別在第13、16洞，提供納智捷電動車當作1桿進洞獎，並限定第3、4回合完成的球員獲獎。

儘管安禾佑是在第2洞擊出1桿進洞，並不在大會設置的球洞，但賽後大會仍送上夏普吹風機和1000美元（約新台幣3.3萬元）獎金。

安禾佑開心地說：「今天每1洞的旗桿位置都很刁鑽，能打出1桿進洞就很開心了，不用太介意獎品是什麼，對我已經是很大的肯定。」

安禾佑指出，第2洞梯台到旗桿約127碼，「我拿9號鐵朝著旗桿直攻，球落地後還在回滾時，我就知道會進洞了。」

安禾佑提到，前次1桿進洞是在2022年TLPGA緯創公開賽，「每次打出1桿進洞我都很滿意，今年我會先以台巡賽為主要戰場，等到年底的時候再去考日巡賽的資格考試。」

LPGA 吳佳晏 高爾夫

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