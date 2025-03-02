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柔道／塔什干大滿貫賽 台灣女將廖宇蓉摘銅感觸深

中央社／ 台北2日電
廖宇蓉(右)。柔道協會臉書
廖宇蓉(右)。柔道協會臉書

台灣柔道女將廖宇蓉在塔什干大滿貫賽的女子70公斤級勇奪銅牌。首度站上柔道大滿貫賽等級的頒獎台，她表示，感觸真的很深，慢慢學會享受每一場比賽。

在烏茲別克舉行的塔什干柔道大滿貫賽，廖宇蓉征戰女子70公斤級，順利通過首輪的考驗後，雖然不慎於8強落敗，不過，敗部復活戰成功擊敗巴西好手奧里維拉（Danielle Oliveira），最後更在銅牌戰力退地主女將尤達舍娃（Shirinjon Yuldasheva），如願站上頒獎台。

現年25歲的廖宇蓉，過去因身體狀況從63公斤量級轉戰70公斤，並代表台灣登上杭州亞運，可惜當時距離頒獎台僅差一步，如今締造生涯首度在柔道大滿貫賽奪牌紀錄，她在接受中央社採訪時分享，感觸真的很深，因為2年前在這個場地比賽時，正好是阿嬤出殯的日子，「感覺那個課題又回來了」。

因為從小隔代教養的關係，廖宇蓉與阿嬤感情深厚，撐過那段心情沉重的日子，她透露，比賽結束之後，感覺內心真的有放下一些東西，「這次比較有收穫，不會再過度糾結過去的事，認真享受每一場比賽，雖然還有不足之處，但就是不斷修正問題」。

一度懷疑轉換量級的決定，不過，廖宇蓉學會聽身體的話，慢慢接受現在的自己，這面銅牌也幫助她增添信心，接下來計劃移地訓練，專注備戰6月在匈牙利舉行的世界柔道錦標賽，並以2026名古屋亞運為目標。

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