台南古都馬拉松龍蝦、烤乳豬招待 肯亞選手奪冠、陳鎮榮第二

台南古都國際半程馬拉松今早開跑，共有2萬4千多人參加，也是歷屆參加人數最多一次，市府設美食街款待跑者，最吸引人的龍蝦，很快被吃光，沒吃到跑者遺憾而過，口喊「蝦、蝦、蝦」。半馬賽由肯亞選手奪得，我國選手陳鎮榮拿第2。

半馬賽21公里男子組前3名依序為肯亞Francis Kiok（1小時8分54秒）、陳鎮榮（1小時10分01秒）、林秋杰（1小時12分、16秒）、女自組則為蘇鳳婷（1小時24分03秒）、李惠娟（1小時27分38秒）、朱盈穎（1小時27分58秒）。

蘇鳳婷是台北市選手，2019、2021年參加古都馬獲女子組冠軍，她說，今年會參加全國運動會，但不是馬拉松。能在次拿到冠軍，表示高興。

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，今晨5時30分於永華市政中心熱鬧起跑，市長黃偉現場鳴笛為選手加油打氣。黃市長歡迎來自各地跑者來參加古都馬，他說，今天天氣很好，且沿途很多補給美食，讓跑者補充能量，希望大家跑出健康，邊品嘗美食、邊欣賞美景，創造跑場上的美好回憶。

體育局表示，古都馬年已成為南台灣極具指標性的路跑賽事，賽道沿線經過特色古蹟景點，並於賽道補給站提供龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、豆花、霜淇淋及現打果汁等多樣特色美食小吃，為跑者補充能量，讓跑友能一邊享受運動的樂趣，也能品嘗美食，幸福滿載而歸。

賽事分半程馬拉松組(21.0975km)、路跑組(10km)及健康休閒組(5km)共2萬4105名跑者參賽，其中有來自44個外國國家共498名外籍選手參加，友誼市-日本山口縣也特別提供冠軍加碼禮品，半馬組男子組及女子組冠軍可獲得山口縣工藝品「大內塗菓子鉢」及「萩焼」，以及富有日本特色的環保袋、束口袋。

5公里的健康休閒組是老少咸宜的路跑，許多70多歲老人家帶這兒女參加，不少人也帶著毛小孩共襄盛舉。陳姓男子說，參加健康休閒組就當作晨間運動，半小時就跑完，今天早上天氣涼爽，是很適合跑步的日子，也跑得很幸福。

體育局為替半馬選手補充體力，在漁人碼頭旁濱海公園設置美食大街，其中最吸引人的是龍蝦，不過約早上7點06分就被吃光。有選手跑過問，還有龍蝦嗎？獲知已沒了，邊跑邊說「蝦、蝦、蝦」，頗覺遺憾。也有人雖沒吃到，但也拿出手機拍龍蝦頭留念，現場服務人員說，「沒龍蝦肉了，歡迎把蝦頭帶回家。」

附近居民說，現場有烤乳豬，昨晚業者就在準備，看他們烤了好幾隻，香味都飄到家裡來，市府準備了這麼多美食，還滿有誠意的。吃完烤乳豬等美食的跑者說，「真的很好吃，明年還要再來跑。」不過，也有跑者說，雖然美食當前，但只想快點跑到終點，沒心情品嘗美食，好吃的等跑完後再去國華街等美食街區享受。