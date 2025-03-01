培育優秀選手 全國第一座奧運規格現代五項設施啟用

2024巴黎奧運後，現代五項的馬術改為體能障礙賽，成為正式的國際比賽項目，高雄市體育總會與高雄市現代五項曁冬季兩項運動委員會為了培育國內現代五項人才，規劃打造了全台灣第一座奧運規格現代五項obstacle設施，今天舉辦啟用典禮，希望能與國際接軌並培育國手，將來為台灣爭光。

高雄市現代五項曁冬季兩項運動委員會表示，現代五項原本是包含射擊、擊劍、游泳、馬術和跑步的多項目運動。但經過2021年東京奧運馬術的「聖男孩事件」，國際現代五項總會決議在2024年巴黎奧運後，體能障礙賽取代馬術成為現代五項的新比賽項目。

這座全台第一座的現代五項obstacle設施是由國人依照國際規格規劃設計，並交由國內廠商打造，可說是真正的MIT，設備並可自由拆卸組合，彈性靈活運用。但由於是首次打造，製作過程經歷考驗重重，啟用典禮後，隨即展開由國內現代五項國手陳佑萱及劉燊鴻進行的現場操作示範，體能障礙賽主要考驗選手的敏捷度、爆發力、核心肌群控制能力。競賽規劃是在80公尺內的賽道上，挑戰8個不同的障礙項目，主要類型包括：攀爬挑戰、平衡測試、懸吊移動、跳越障礙，選手必須以以最快時間完成賽道者得分最高。而這座設施在10月份，也將移往在雲林舉行的全國運動會，作為正式的比賽設施。