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TLPGA／鴻海女子高球賽 程思嘉3天並列第9拚爭冠

中央社／ 桃園1日電
台灣女子職業高爾夫好手程思嘉（圖）1日在TLPGA鴻海女子職業高爾夫錦標賽第3輪賽事繳出69桿，讓她僅以3桿之差落後領先者，很有機會力拚冠軍獎盃。（TLPGA提供）中央社
台灣女子職業高爾夫好手程思嘉（圖）1日在TLPGA鴻海女子職業高爾夫錦標賽第3輪賽事繳出69桿，讓她僅以3桿之差落後領先者，很有機會力拚冠軍獎盃。（TLPGA提供）中央社

TLPGA鴻海女子職業高爾夫錦標賽今天進行第3回合，地主好手程思嘉異軍突起，抓5博蒂、吞2柏忌繳出69桿，以3天低於標準5桿的211桿、並列第9，僅落後領先者3桿。

主戰場在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）的程思嘉，本週在總獎金150萬美元（約新台幣4950萬元）鴻海女子高球賽表現倒吃甘蔗。

首回合程思嘉繳出71桿、並列第24名；第2回合同樣繳出71桿，排名繼續上升到並列第16名。

今天來到關鍵的第3回合，程思嘉從第1洞出發，一下場就抓博蒂，前9洞抓3博蒂、吞1柏忌；其中她在第9洞上演一記沒有瞄準洞口，完成不可思議的「U字型」推桿抓博蒂入袋，讓場邊球迷歡呼聲不斷。

程思嘉在接受中央社記者訪問時笑說：「跟桿弟討論了很久，總覺得應該試試看、敢推一點，這一球我也蠻滿意的。」

從小就在東方高爾夫俱樂部訓練的程思嘉，今天展現出對球場的熟悉度，加上鐵桿表現相當出色，幾個抓博蒂的洞都是靠著攻果嶺的鐵桿將球留在離洞口非常近的位置。

程思嘉表示，確實有點主場優勢，東方的果嶺非常刁鑽，當然過去的經驗確實有幫助，「但我真的也沒有想太多，就是盡全力表現出最好的一面。」

程思嘉強調，明天的最終回合，就是把過去這段所學習到的東西全部展現出來，「能不能冠軍倒是其次，比較想要看到自己心態進步到哪裡，這才是我比較在意的部分。」

相隔10年再度來台參賽的韓國名將申智愛，今天全場抓6博蒂、0失誤的完美表現，繳出全場最低的66桿，讓她排名爆衝15名，以低於標準8桿的208桿單獨位居首位，帶有1桿優勢進入最終回合。

LPGA 程思嘉 高爾夫

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