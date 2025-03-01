國標舞亞巡賽台北小巨蛋落幕 26國高手共襄盛舉

「2025國標舞亞巡賽-台北公開賽」昨天在台北小巨蛋盛大開舞，吸引來自全世界26個國家及地區總共約850位國標舞高手共襄盛舉，台北市長蔣萬安表示，國標舞不僅是一場技藝的競賽，更是藝術與運動的完美融合，而台北能夠成為國際頂尖賽事的舉辦城市，讓世界看見台灣，讓台北走向世界，是一件值得驕傲的事。

台北市體育局及中華民國國際運動舞蹈發展協會共同主辦的「2025國標舞亞巡賽台北公開賽」對於台灣來說意義非凡，此為台灣第14屆成功策辦，現已成為世界公認的四大公開賽之一，也是世界積分賽，規模龐大且總獎金高達330萬元。

世界排名前24強的頂尖國標舞者亦自費前來角逐世界冠軍，現場數千位熱情觀眾親臨小巨蛋參與盛會，比賽從早上7點半開放入場，至下午陸續開始進行國際組初賽，晚間的世界業餘公開摩登組與拉丁組決賽、亞洲職業摩登與拉丁組決賽、世界職業公開摩登組與拉丁組決賽共有10對世界巨星榮譽答謝演出，讓整場賽事達到最高潮。

蔣萬安表示，亞巡賽台北公開賽今年到台北小巨蛋舉行，成為亞洲巡迴賽四站當中唯一使用專業運動場館的比賽，展現台北的規模與國際水準，未來若有機會，市府將積極爭取將賽事升級至台北大巨蛋，讓更多市民能夠近距離欣賞世界級國標舞競技，也讓台北成為更多國際頂級賽事首選城市。

台北市長蔣萬安（左二）表示，將積極爭取將賽事升級至台北大巨蛋。圖／國標舞亞巡賽大會提供

世界職業公開拉丁組冠軍為來自義大利的朗加拉（Nino Langella）／范迪拉特（Andra Vaidilaite），代表台灣的選手也有優異的好成績，亞洲職業摩登舞冠軍由林長宏／李文萱拿下，施宇駿／古東玉為第4名，亞洲職業拉丁台灣選手則有陳楊奕 ／高聖玟第6名及吳俊昇／黃芯瑜第8名。

台北市體育局致力推廣國標舞運動，國標舞（運動舞蹈）也是2025雙北世界壯年運動會其中一個競賽，台灣選手可透過參加2025國標舞亞巡賽-台北公開賽，實際磨練國際賽的臨場經驗。

今年精采比賽在2月28日晚間於台北小巨蛋的歡呼與鼓掌聲中落幕，參賽選手將會帶著大家的祝福留下美好的經驗，共同期待明年228再次相聚。2025國標舞亞巡賽的巡迴下一站將於3月2日前進上海，再次延續這份國標舞的光和熱。