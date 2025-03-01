田徑／一個人的武林！「瑞典飛人」第11度刷新撐竿跳世界紀錄

曾經在十多年前風光一時，且是台灣收入最高女子運動員的前高球「球后」曾雅妮，於今天在臉書上宣布與合作長達14年的贊助商台新銀行中止合作，引起不少粉絲關注，不過，36歲的她表示仍會繼續奮戰下去。 昨

2025-02-27 17:14