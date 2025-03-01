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田徑／一個人的武林！「瑞典飛人」第11度刷新撐竿跳世界紀錄
「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）今天在世界田徑室內巡迴賽法國克萊費朗蒙站，生涯第11度刷新撐竿跳世界紀錄，以6公尺27成績摘金。
杜普蘭提斯從2020年開始一直刷新紀錄，從6公尺17開始，去年8月又在田徑鑽石聯賽波蘭西利西亞站飛越6公尺26。
半年後，杜普蘭提斯將自己的世界紀錄再提升1公分，生涯第11度破紀錄。同場賽事，希臘選手卡拉利斯（Emmanouil Karalis）以6公尺02刷新希臘國家紀錄，排名第2。
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