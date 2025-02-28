擊劍／科威特亞青團體賽 李讓上演追分秀助中華隊抗韓奪銅

由企業耀達建設長期支持的擊劍選手李讓，於科威特舉行的2025亞青錦標賽，在個人賽遇「重感冒」亂流下失利，但於昨日團體賽關鍵8搶4的奪牌戰，在中華隊31比35落後強敵韓國隊4分下，擔任最後1棒上場，展現強大的抗壓性及求勝心，上演追分秀3分鐘內得了13分，成功逆轉韓國隊，最終以44比41取得勝利！

四強賽遇整體實力堅強的中國隊以2分之差落敗，為中華隊拿下本屆亞青男子團體銳劍銅牌。

目前為2025世大運代表隊的李讓，回國後也將立即前往高雄左營國家訓練中心備戰德國世大運！

中華隊領隊王三財老師、Andrey Shkola總教練、選手李讓。達永開發-耀達建設提供

蘇勇丞教練、選手李讓。維克訓練提供

亞青男銳選手李讓、邱聖軒。達永開發-耀達建設提供

Andrey Shkola總教練現場指導選手李讓。達永開發-耀達建設提供

Andrey Shkola總教練現場指導選手李讓。達永開發-耀達建設提供