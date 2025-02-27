全運會／10月雲林登場 11種球類資格賽6月搶先舉行

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林登場，為因應會內賽賽程期間需完成所有比賽，因此提前於6月2日至7月19日之間舉辦各球類團體賽資格賽，預計有壘球、籃球、網球、羽球、排球（室內排球及沙灘排球）、軟式網球、足球、桌球、手球、棒球和曲棍球等11種運動將會舉辦資格賽。

全國運動會球類團體競賽以各縣市選派1隊為限，如該運動項目註冊隊伍達8隊以上，且無法於全運會會內賽期間完成所有賽程者，應先辦理資格賽，各種類除保障上屆冠軍縣市及承辦縣市雲林縣組隊參賽外，其他縣市代表隊都必須經由資格賽爭取最後進入會內賽的資格。

全運會資格賽由雲林縣補助各全國單項運動協會主辦，雲林縣作為本次全運會東道主，也將資格賽當成會內賽的重要檢測活動，因此包括籃球、羽球、室內排球、軟式網球、足球、桌球及棒球等資格賽事，都安排在雲林縣舉辦會內賽的場館來進行，另外壘球、網球、沙灘排球、手球及曲棍球則借用外縣市的場館來進行。

體育署表示，雲林縣作為本次資格賽的主要舉辦地，除了有完善的場地設施，還為參賽選手與觀眾提供了便捷的交通和周邊服務，讓賽事的進行更加順利。資格賽是全國運動員爭取參賽資格的重要舞台，也是運動員們磨練技術、累積經驗的重要機會。每一位參賽者都將帶著對勝利的渴望與對未來的期許，展現出自己的最佳狀態。