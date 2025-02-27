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高球／曾經風光一時 前球后曾雅妮宣布與台新銀行結束合作

聯合新聞網／ 綜合報導
曾雅妮。報系資料照
曾雅妮。報系資料照

曾經在十多年前風光一時，且是台灣收入最高女子運動員的前高球「球后」曾雅妮，於今天在臉書上宣布與合作長達14年的贊助商台新銀行中止合作，引起不少粉絲關注，不過，36歲她仍表示仍會繼續奮戰下去。

昨天台灣收入最高的男運動員棒球好手陳偉殷宣布退休之後，贏過15座LPGA(美國女子職業高球巡迴賽)冠軍，生涯獎金1060萬美元的曾雅妮，加上贊助收入高居台灣女性運動員之冠，她今天臉書宣布中止與長期贊助商台新銀行合作關係，令不少人感到意外，支持她的粉絲表達希望她繼續加油之意，也有人說，「永遠的台灣之光」。

曾雅妮在2011年在LPGA打出最風光的時期，當時帶動國人女子高球風氣，甚至當年首度引進LPGA台灣賽在揚昇高球場進行，造成滿滿將球場包圍的人潮，被視為是台灣運動員的驕傲。

2011年5月曾雅妮開始與台新銀行作，當初議定台新銀行每年贊助50萬美元，自此後曾雅妮征戰世界各地，都會戴著印有「台新銀行」的帽子，成為她的標誌，這畫面令人難忘。曾雅妮說，「衷心感謝台新銀行這些年的支持與陪伴，台新不僅是我的贊助夥伴，更是我人生道路上重要的一部分。我會永遠珍惜我們共同走過的每一個瞬間，隨著這段合作的結束，我也將迎向新的挑戰與規劃。」

隨著她成績在2013年開始下滑後，曾雅妮一直在球場上力求能東山再起，可惜至今都未能有起色，目前世界排名930名，近期她將參加TLPGA台巡賽鴻海女子高球賽。

結束與台新銀行贊助後，她說，「未來，我將繼續參加比賽，同時也思考，除了賽場，還有什麼方式能夠回饋這項運動與大家。無論是透過分享我的經驗，還是幫助更多人，我都期待未來能探索更多不同的可能性。謝謝大家這一路上的支持，我會繼續努力，迎接每一個新的挑戰，並期待在未來與各位分享更多精彩的故事！」

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