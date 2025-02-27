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擊劍／洪莉翔突破心理障礙 首摘亞青女子銳劍銅牌

中央社／ 台北27日電
洪莉翔。擊劍協會
洪莉翔。擊劍協會

台灣擊劍新星洪莉翔今天在亞洲青年擊劍錦標賽摘下女子銳劍銅牌，生涯首度站上亞青層級的頒獎台，教練王三財認為愛徒已經突破心理障礙。

在科威特舉行的亞洲青年擊劍錦標賽，目前高三的擊劍新星洪莉翔在女子銳劍項目一路過關斬將，期間更擊敗日本、韓國好手，如願晉級4強，可惜在4強戰不敵最後的金牌得主，最後以銅牌作收，不過仍完成生涯首度站上亞青擊劍錦標賽的頒獎台。

洪莉翔的指導教練王三財接受中央社採訪時表示，愛徒在技術層面已達到一定水準，只是並非心理素質很強的選手，因此賽前不斷給予心理上的鼓勵，所幸在第1場獲勝後，洪莉翔整體信心提升，「非常滿意她的表現，狀態甚至是我帶她近3年的最佳，也突破心理上的障礙。」

以往洪莉翔在場上容易急躁，王三財不斷提醒她要注意，收到不錯效果，「4強就是輸在經驗，還有最後一劍的果決度，如果她的經驗再豐富一點，其實有機會晉級金牌戰。」

王三財指出，洪莉翔的身材在女子銳劍賽場處於劣勢，所以必須透過設定戰術彌補，今年有計畫移地訓練，以今年的亞洲擊劍錦標賽為目標，並放眼2026名古屋亞運，「希望在亞洲賽事站穩腳步、累積足夠信心，再慢慢往世界等級賽事挑戰。」

另外，在男子鈍劍部分，台灣新星許勝閎同樣一路挺進4強，才不敵最後的金牌得主中國好手呂惟喬，以銅牌作收。

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