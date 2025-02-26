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射箭／玉山銀行捐贈基層裝備 盼助力培育明日之星

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
玉山銀行攜手中華民國射箭協會致力推動國內基層射箭運動發展。圖／中華民國射箭協會提供
玉山銀行攜手中華民國射箭協會致力推動國內基層射箭運動發展。圖／中華民國射箭協會提供

玉山銀行自2024年起攜手中華射箭協會，致力推動國內基層射箭運動發展，不僅贊助舉辦「玉山射箭國手選拔賽」，還透過器材捐贈和訓練營的舉辦，積極培育射箭人才，為台灣射箭注入新動力。

近年來，台灣射箭代表隊在多項國際賽事中表現亮眼，尤其在2020年東京奧運上斬獲男子團體銀牌，展現台灣射箭的實力與潛力，射箭運動在亞洲多國均為重點發展項目，面對激烈競爭，台灣更需持續投入資源，積極培育優秀選手。

中華民國射箭協會指出，目前國內基層射箭推廣面臨器材供應不足的挑戰，其中靶墊需求尤為迫切。為實現企業ESG目標，同時解決基層發展的迫切需求，玉山銀行展開裝備補助活動，捐贈訓練設備予11所基層學校，包括台北市國語實驗國民小學、富禮國民中學及花蓮玉里高中射箭隊等。

去年11月25日玉山銀行與中華射箭協會代表親赴國語實驗國民小學，由該校射箭隊隊員代表接受捐贈的裝備，玉山銀行期望通過提供優質訓練資源，協助基層射箭隊打造完善的訓練環境，讓選手得以專注於訓練，免除後顧之憂，進一步開創更長遠且優秀的運動生涯。

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