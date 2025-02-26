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桌球／小林同學送暖！林昀儒為基層爭取10萬贊助金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宏道運動發展基金會董事長林鴻道今天偕同「小林同學」林昀儒造訪宜蘭縣公館國小。圖／宏道運動發展基金會提供
宏道運動發展基金會董事長林鴻道今天偕同「小林同學」林昀儒造訪宜蘭縣公館國小。圖／宏道運動發展基金會提供

昨天在大巨蛋見證中華隊拿下經典賽預賽門票的「小林同學」林昀儒，今天現身宜蘭，他協同宏道運動發展基金會董事長林鴻道造訪宜蘭縣公館國小，並捐助贊助金10萬元及物資，除桌球隊師生欣喜若狂外，全校師生看到林昀儒也都為之瘋狂，搶著拍照也索取簽名，場面非常熱鬧。

公館國小位處偏鄉，資源較匱乏，所以林昀儒向基金會提出贊助經費一事，希望可以讓公館國小桌球隊學生有充裕的訓練資源，宏道基金會董事長林鴻道聽後隨即答應捐助新台幣10萬元整，立刻解決公館國小經費短缺問題。

林昀儒表示，自己從小的桌球路有很多貴人相助，林鴻道也是其中之一，不管是訓練或出國比賽他都不用擔心，不過知道有很多學校或者是家境不好的孩子，可能對桌球很有熱情，但卻因為資源不足無法安心訓練，所以才會向林鴻道董事長提出贊助公館國小的建議，林鴻道也二話不說馬上答應。

林昀儒也在活動分享時提到，訓練一定辛苦，也會經歷很多挫折，更不可能每場比賽都贏，所以是要從失敗中學習而不是被失敗打倒，希望每位小選手都能享受桌球。

林鴻道說，幫助基層學校團隊一直也是基金會的重點之一，邀請知名選手一同到校參訪，是希望能透過選手的鼓勵，激發基層選手們的鬥志，朝參與奧運為目標來前進，在林昀儒推薦下捐贈公館國小桌球隊10萬元，希望能給予最實質的幫助。

除現金贊助外，桌球品牌蝴蝶日本總公司及台灣代理也共同提供10支球拍及10件球衣，讓小選手們增添新物資。

公館國小桌球隊民國81年成立以來，在教練謝美政悉心指導、家長全力支持以及校方的用心規劃下，從一年級開始挑選優秀且對桌球充滿熱情的學生，經過多年深耕，桌球隊已成為學校的教學特色，至今已培育出8位少年國手，參與各類比賽皆有亮眼表現，為校爭光無數。

校長黃英軒感謝宏道基金會的鼎力支持以及林昀儒到訪，不僅帶來桌球經費，更讓學生有機會見賢思齊、近距離接觸國手風範，「今日的勉勵與支持，將成為公館國小桌球隊更上一層樓的重要契機，讓孩子們懷抱夢想，踏實前行！」

宏道運動發展基金會董事長林鴻道今天偕同「小林同學」林昀儒造訪宜蘭縣公館國小。圖／宏道運動發展基金會提供
宏道運動發展基金會董事長林鴻道今天偕同「小林同學」林昀儒造訪宜蘭縣公館國小。圖／宏道運動發展基金會提供
宏道運動發展基金會董事長林鴻道今天偕同「小林同學」林昀儒造訪宜蘭縣公館國小。圖／宏道運動發展基金會提供
宏道運動發展基金會董事長林鴻道今天偕同「小林同學」林昀儒造訪宜蘭縣公館國小。圖／宏道運動發展基金會提供

中華隊 林昀儒 林鴻道

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