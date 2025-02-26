接任紫青商會總會長 郭金耀推動國際交流

「紫青商會」24日在台北君悅飯店舉辦第三屆總會長及理事就任典禮暨春酒聯歡晚會，現場高朋滿座，共同見證新任總會長郭金耀的就任，並展望紫青商會未來的發展方向。

郭金耀總會長在致詞中表示，紫青商會自2019年成立以來已邁入第5年，在前總會長朱炫吉與會員的努力下，組織發展日益壯大，今年將積極推動國內外商業交流、紫青論壇、環保公益及偏鄉醫療等多元活動，並已收到來自越南、日本等國際商會以及國內各縣市的交流邀請。

郭金耀強調，紫青商會今年將定位為「公益元年」，致力於社會服務，尤其關注偏鄉與經濟弱勢地區的學校與社福機構，「只要有需要紫青的地方，我們都會去！」透過實際行動，紫青商會將進一步落實企業社會責任，發揮更大的社會影響力。

本次活動吸引了眾多政商界人士共襄盛舉，貴賓名單包括外交部部長林佳龍、代表台北市市長蔣萬安出席的台北市副秘書長游適銘、民進黨中央黨部秘書長林右昌、行政院政務顧問王景成、教育部體育署副署長房瑞文等，現場眾多產業精英共聚一堂，展現紫青商會在台灣商業領域的影響力與凝聚力。

外交部部長林佳龍致辭時亦允諾將支持及協助「紫青商會」與國外商貿團體交流對接，以協助我國政府展現國民經貿外交的努力。