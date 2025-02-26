網球／太平洋網基盃B級 10歲陳品赫力克頭號種子奪12歲組雙料冠軍

「114年太平洋網基盃全國青少年網球錦標賽竹南站（B-4）」於2月22日到26日在苗栗縣竹南運動公園網球場熱烈比賽，雖然六日還遭遇寒流，但選手們仍在寒風中奮戰。

25號的12歲男單決賽組合鄭凱熙與陳品赫，兩人分列第一、第四種子。頭號種子於前四輪僅失6局，而四號種子陳品赫更是以四輪只掉4局的好狀況進入決賽。決賽一開始，頭號種子以較高大的身材與較強的力道壓制小兩歲的對手，取得局數5比2的領先。後來出現了幾顆裁判的爭議判決，頭號種子久攻不下後情緒受影響，陳品赫一口氣連追5局逆轉戰局，最後在驚濤駭浪中以8比6拿下第一個12歲B級單打冠軍。

雙方稍事休息後，狹路相逢繼續在雙打四強交鋒，雙打頭號種子鄭凱熙搭配郭晏禎兩場比賽只掉1局，四號種子陳品赫與謝閎凱更是以6比0不留情地賞了前兩輪對手各一個貝果。準決賽由前四號種子相互對決，都上演以下克上的戲碼，三號種子林泓叡與朱子墉以8比4力克第二種子陳亮宇與葉哲語，四號種子陳品赫與謝閎凱也在激戰中以8比6強壓頭號種子，決賽由於三號種子的朱子墉傷退，四號種子陳品赫與謝閎凱兵不血刃獲得冠軍，繼一月的12B雙打亞軍後更進一步，拿下兩個人搭配的第一個12B雙打冠軍，陳品赫也拿下本站的12歲組雙料冠軍。

陳品赫的爸爸兼教練陳建瑋表示，這次單雙都名列第四種子，賽前目標便是單雙打前四，努力爭取獎狀。由於前八強只有品赫是四年級，其他都是高年級，並且上個月才以2比8輸給過頭號種子，並沒有預想到有機會獲勝。決賽前我跟品赫一起定的目標其實是拿四局，沒想到品赫今天很認真執行賽前策略，並且改善上次的缺失，帶給頭號種子非常大的壓力。再加上裁判中間發生了一些誤判，雙方都有幾球不利的判決，但品赫維持冷靜，對手情緒受到比較大影響，成為勝負的分水嶺。雙打方面，上個月就擊敗過這組組合，因此一直都覺得獲勝機率比單打大，今天凱凱底線非常耐抽，搭配品赫的前排表現優異，雖然對手表現也不差仍然辛苦的以8比6獲勝。品赫剛滿十歲，凱凱甚至還不滿十歲，這對最矮最小的組合能獲得12歲雙打冠軍真的很不容易，值得稱許。

陳建瑋表示，這次兒子的表現真的很不錯，給他95分，不過強中自有強中手，也提醒品赫要繼續精進自己，看看其他歲數厲害的哥哥們，網球的進步是永無止盡的，我們都要一起加油。