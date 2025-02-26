中職／韓援來了！廉世彬加盟樂天女孩 曾擊敗李多慧、李珠珢

樂天桃猿隊韓援來了！Rakuten Girls今天宣布「啦啦隊女王」廉世彬（염세빈）將加入應援行列，22歲的她曾在票選中擊敗李多慧和李珠珢奪下冠軍。

廉世彬除了在韓職起亞虎啦啦隊應援，同時擔任多支籃球與排球職業隊的應援成員，2023年加入啦啦隊後迅速竄起，以甜美笑容與活力應援風格征服無數韓國球迷，IG粉絲數達6.8萬。

今年初南韓知名論壇舉辦「啦啦隊女王」票選活動，粉絲還喊出「世彬拯救世界」的口號，讓她狂掃1萬2817票，打敗李多慧和李珠珢奪下冠軍，是南韓新生代啦啦隊女王代表人物。

除了廉世彬外，樂天女孩未來還有新成員加入，在介紹廉世彬的文末寫到，「韓援王牌陣容即將揭曉，準備好迎接她們的到來了嗎？」