擊劍／林哲群亞青賽銳劍摘銅 我選手暌違14年再奪牌

2025年亞洲青年擊劍錦標賽，25日開始U20的賽程，首日登場的項目有青年男子銳劍、青年女子鈍劍、青年男子軍刀等三個項目，來自台北市立中正高中的青年男子銳劍選手林哲群表現優異，一路過關斬將，戰至4強賽才不敵日本選手弓長昇主，最終拿下銅牌，也是台灣暌違14年來首度在本項目摘下獎牌的選手，還是第一位高中生就寫歷史的好手。

林哲群雖位居第18種子，但自小組賽就表現優異，一路擊敗強敵，還在16強遇上另一位台灣擊劍好手李讓，上演兄弟相爭，由林哲群的好手感發揮高水準，以絕對的優勢15：9搶下8強門票。過了同胞難關，他盡情發揮，再逆轉擊敗印度選手闖進4強，儘管準決賽不敵日本選手，仍打下一面銅牌。

值得一提的是，日本選手弓長昇主正是台灣擊劍美少女張皇美子的哥哥，台日混血的兄妹檔，自小練習擊劍，來自台灣的父親長年在日本經商，希望回饋故鄉，就讓張皇美子代表台灣出賽，但兄妹兩人自小皆在台灣習劍，都是中正高中主任李俊徵的愛徒。

張皇美子今年首度晉升U20賽事，去年勇奪U17鈍劍金牌，今年面對年紀更大的選手，挑戰連連，自小組賽晉級後，接連遭遇中國選手，晉級16強後，16強賽事對上頭號種子中國選手，以7：15落敗，最終拿下第15名，也是台灣女子鈍劍選手最佳。