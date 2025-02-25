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2025金門馬拉松策進會議 聚焦賽道安全與觀光效益

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李文良今天下午主持「金門馬拉松活動檢討與策進會議」，檢討賽事過程，希望能精進這項活動。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良今天下午主持「金門馬拉松活動檢討與策進會議」，檢討賽事過程，希望能精進這項活動。記者蔡家蓁／攝影

2025金門馬拉松上月落幕，金門縣政府今天下午舉行「金門馬拉松活動檢討與策進會議」，由副縣長李文良主持，邀集教育、警察、觀光、工務等單位代表及路跑協會金門分會，共同檢討賽事過程，並研擬改善方案。

李文良直言，今年賽道有些不理想之處，他認為金門馬拉松的路線應該要固定，最好是人流、車流量較少的東半島，以提供選手更安全、順暢且友善的賽道環境。

李文良表示，金門馬拉松是全縣規模最大的體育賽事，不僅是推廣觀光的重要平台，更是金門的文化資產與運動品牌，2025年賽事吸引來自各國共6576名選手報名競賽組，休閒組參與人數超過5500人，總參賽人數突破1.2萬人。其中，因官方赴中國宣傳，吸引超過1100名中國選手參賽，帶動金門旅宿、餐飲及伴手禮市場，創造約8470萬元經濟效益，為離島運動觀光樹立成功典範。

「金門馬拉松帶動的不只是經濟效益，更是金門縣民的榮耀。」李文良在會中感謝所有協力單位的辛勞，並向熱情為選手加油、禮讓賽道的鄉親致意。他強調，縣府將持續優化活動，讓金門馬拉松成為國內外跑者心目中最具魅力的賽事之一。

「本屆賽道規畫方面，為了填補比賽距離，部分路線進入產業道路，導致跑者反映道路狀況不佳，影響比賽體驗」。李文良要求，明年賽道應於年中確定，他本人也將親自視察，確保賽道品質與安全性。此外，過去幾年路線頻繁更動，不利於選手調整策略與挑戰個人紀錄，因此未來將優先考量固定路線，提升賽事穩定性與國際吸引力。

交通管制方面，針對比賽期間仍有大型水泥預拌車進入賽道的情況，會議也決議強化交管措施與賽前宣導，以確保選手安全，同時，賽道邊界標示也將更加明確，避免跑者因路線不清影響比賽成績。

此外，補給站與特色風味餐區一直是金門馬拉松的亮點，吸引許多跑者享受比賽之外的在地美食體驗。今年提供的特色補給品廣受好評，但也有跑者反映補給站的品項太少，會議中也決議，未來將優化補給品選擇與供應方式，確保跑者獲得更充足的能量補給，同時持續結合金門特色美食，推廣離島觀光品牌。

金門縣政府強調，金門馬拉松不僅是運動賽事，更是凝聚鄉親情感、推廣觀光的年度盛事，未來將深化與社區合作，持續優化賽事細節，提升跑者體驗，吸引更多國內外選手參與。

金門副縣長李文良在致詞時表示，金門馬拉松是全縣規模最大的體育賽事，不僅是推廣觀光的重要平台，更是金門的文化資產與運動品牌。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良在致詞時表示，金門馬拉松是全縣規模最大的體育賽事，不僅是推廣觀光的重要平台，更是金門的文化資產與運動品牌。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天下午舉行「金門馬拉松活動檢討與策進會議」，由副縣長李文良主持，邀集教育、警察、觀光、工務等相關單位代表及路跑協會金門分會，共同檢討賽事過程，並研擬改善方案。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天下午舉行「金門馬拉松活動檢討與策進會議」，由副縣長李文良主持，邀集教育、警察、觀光、工務等相關單位代表及路跑協會金門分會，共同檢討賽事過程，並研擬改善方案。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程在1月19日清晨登場，選手賣力開跑。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程在1月19日清晨登場，選手賣力開跑。記者蔡家蓁／攝影

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