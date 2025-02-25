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企業射箭／剛拿亞洲盃銀牌 風佑築再當狀元拚箭后連霸

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
風佑築獲得新濠建設青睞成為選秀狀元。記者劉肇育／攝影
風佑築獲得新濠建設青睞成為選秀狀元。記者劉肇育／攝影

第7屆中華企業射箭聯盟公開選秀會今天登場，去年在協會青年隊拿下箭林之后榮耀的風佑築，最終也被新濠建設相中成為女狀元，麗山高中高逢澤獲得彰化銀行肯定成為男狀元。

年僅18歲、就讀新北市明德高中的風佑築，日前才剛在亞洲盃射箭賽曼谷站拿下銀牌佳績，周日返台後隨即參加企業射箭聯盟選秀會，成為40位待選選手中第一位被唱名的選手，新賽季將披上新濠建設戰袍出賽。

對於上賽季代表協會青年隊出賽並奪下箭林之后，如今又成為選秀女狀元，風佑築坦言，過去在協會青年隊選手年齡較相近，溝通上比較沒有壓力，不過現在加入新濠建設後，必須要多跟學長姐培養默契，「我會繼續努力、精進技術，和大家一起並肩作戰，為團隊達成更好榮耀。」

除了期待在企業射箭聯盟挑戰箭林之后二連霸外，日前也已經選上德國萊茵魯爾世界大學運動會國手的風佑築，也期許自己能繼續在國際賽闖出好成績。

今天選秀會首位被唱名的男子選手，是在首輪第二順位被彰化銀行相中的高逢澤，包括他與風佑築在內，共有13名選手獲選，包括新濠建設、彰化銀行、台中銀行都選入3名選手，愛山林與新北凱撒各選兩人，僅有寒舍集團未進行選秀補強。

彰化銀行選入高逢澤等3名選手。記者劉肇育／攝影
彰化銀行選入高逢澤等3名選手。記者劉肇育／攝影

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