全中運／睽違22年在台南 1萬8千名選手4月同場競技

睽違22年，全國中等學校運動會（全中運）將於4月19日至24日在台南市盛大登場，競賽項目涵蓋22種運動種類，勢必再掀全國體育熱潮。市長黃偉哲今天頒發感謝狀予30家企業及廠商代表，感謝各界對運動發展的鼎力支持。他表示，希望透過公私協力，提供全國學生一場卓越的運動盛會，並誠摯邀請民眾來台南，為選手加油打氣。

記者會上，統一獅Uni-girls帶來熱情的啦啦隊表演，為選手送上最真摯的應援，全中運吉祥物大員與甜甜也參與其中，鼓勵選手全力以赴。全中運聖火引燃儀式將於3月22日（周六）在億載金城舉行，象徵榮耀從台南啟航，聖火將環台傳遞22縣市，3月31日（周六）從台南市政府正式出發，逆時針環繞台灣一圈。市府邀請全國民眾共同關注聖火傳遞，迎接全中運的到來。

黃偉哲指出，睽違22年由台南市再度舉辦全中運意義非凡，市府用心優化競賽場地，以萬全準備迎接超過1萬8千名選手。成功的運動賽事，不僅仰賴中央政府支持，更需要企業贊助及民眾響應。本屆全中運延續承辦全運會的經驗，邀請地方企業提供醫療、公衛、飲食、健康補給等資源，期盼透過公私協力，為選手打造勇敢追夢的舞台，讓選手在競技之餘，也能感受台南的熱情與用心。

為感謝企業對體育活動的支持，黃偉哲頒發感謝狀感謝統一企業、和牛涮、台鹽實業、大成長城集團、金石建設、立偉電子等在地企業及宮廟的慷慨相助。此外，去年世界12強棒球賽，台灣隊表現優異，其中不少選手來自台南及統一獅職棒隊，為獎勵台南籍教練與選手的貢獻，市府特別感謝寯陽實業、豐華交通、大亞電線電纜、宏明工業等企業的贊助，共同推廣棒球運動。

體育局表示，台南市於2023年睽違16年承辦全國運動會，緊接著又迎來睽違22年的全中運，接續長榮大學舉辦全大運，展現台南市對運動發展的決心，並彰顯這座文化古都轉型為科技與運動發展城市的獨特魅力。