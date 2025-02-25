快訊

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

怪！涉拖斷海纜貨輪船名一直變 海巡攔查「宏泰」押返台南變「善美」

經典賽／背水一戰！中華隊「拔牙」打線出爐 高宇杰DH

全中運／睽違22年在台南 1萬8千名選手4月同場競技

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
職棒統一獅啦啦隊Uni-girls 帶來熱情洋溢的應援舞蹈。記者吳淑玲／攝影
職棒統一獅啦啦隊Uni-girls 帶來熱情洋溢的應援舞蹈。記者吳淑玲／攝影

睽違22年，全國中等學校運動會（全中運）將於4月19日至24日在台南市盛大登場，競賽項目涵蓋22種運動種類，勢必再掀全國體育熱潮。市長黃偉哲今天頒發感謝狀予30家企業及廠商代表，感謝各界對運動發展的鼎力支持。他表示，希望透過公私協力，提供全國學生一場卓越的運動盛會，並誠摯邀請民眾來台南，為選手加油打氣。

記者會上，統一獅Uni-girls帶來熱情的啦啦隊表演，為選手送上最真摯的應援，全中運吉祥物大員與甜甜也參與其中，鼓勵選手全力以赴。全中運聖火引燃儀式將於3月22日（周六）在億載金城舉行，象徵榮耀從台南啟航，聖火將環台傳遞22縣市，3月31日（周六）從台南市政府正式出發，逆時針環繞台灣一圈。市府邀請全國民眾共同關注聖火傳遞，迎接全中運的到來。

黃偉哲指出，睽違22年由台南市再度舉辦全中運意義非凡，市府用心優化競賽場地，以萬全準備迎接超過1萬8千名選手。成功的運動賽事，不僅仰賴中央政府支持，更需要企業贊助及民眾響應。本屆全中運延續承辦全運會的經驗，邀請地方企業提供醫療、公衛、飲食、健康補給等資源，期盼透過公私協力，為選手打造勇敢追夢的舞台，讓選手在競技之餘，也能感受台南的熱情與用心。

為感謝企業對體育活動的支持，黃偉哲頒發感謝狀感謝統一企業、和牛涮、台鹽實業、大成長城集團、金石建設、立偉電子等在地企業及宮廟的慷慨相助。此外，去年世界12強棒球賽，台灣隊表現優異，其中不少選手來自台南及統一獅職棒隊，為獎勵台南籍教練與選手的貢獻，市府特別感謝寯陽實業、豐華交通、大亞電線電纜、宏明工業等企業的贊助，共同推廣棒球運動。

體育局表示，台南市於2023年睽違16年承辦全國運動會，緊接著又迎來睽違22年的全中運，接續長榮大學舉辦全大運，展現台南市對運動發展的決心，並彰顯這座文化古都轉型為科技與運動發展城市的獨特魅力。

台南市政府表示，全中運是國內中學生最高級別的綜合性運動賽事，也是國手培育搖籃。這場一年一度的青春盛會即將登場，歡迎民眾共襄盛舉，為奮戰的選手喝采，見證體育新篇章。更多競賽資訊請查詢114全中運官方網站https://sport114.tainan.gov.tw或臉書搜尋「台南市政府體育局」。

職棒統一獅啦啦隊Uni-girls 帶來熱情洋溢的應援舞蹈。記者吳淑玲／攝影
職棒統一獅啦啦隊Uni-girls 帶來熱情洋溢的應援舞蹈。記者吳淑玲／攝影
台南市睽違22年再主辦全國中等學校運動會，市長黃偉哲頒發感謝狀給台鹽董事長丁彥哲等企業及廠商代表。記者吳淑玲／攝影
台南市睽違22年再主辦全國中等學校運動會，市長黃偉哲頒發感謝狀給台鹽董事長丁彥哲等企業及廠商代表。記者吳淑玲／攝影
台南市睽違22年再主辦全國中等學校運動會，市長黃偉哲頒發感謝狀給30家企業及廠商代表。記者吳淑玲／攝影
台南市睽違22年再主辦全國中等學校運動會，市長黃偉哲頒發感謝狀給30家企業及廠商代表。記者吳淑玲／攝影
台南市睽違22年再主辦全國中等學校運動會，市長黃偉哲頒發感謝狀給30家企業及廠商代表。記者吳淑玲／攝影
台南市睽違22年再主辦全國中等學校運動會，市長黃偉哲頒發感謝狀給30家企業及廠商代表。記者吳淑玲／攝影

台南 運動 體育

延伸閱讀

臺南文化中心立體停車場正式啟用 提供211席汽車格及172席機車格

急診塞車嚴重 黃偉哲喊話：改善待遇讓4成護理師願回歸

棒球／韓職NC恐龍在台南交流賽 首戰台鋼雄鷹 4天有美食市集

台南亞太球場迎韓職春訓賽 市長黃偉哲盼提供最好服務

相關新聞

企業射箭／剛拿亞洲盃銀牌 風佑築再當狀元拚箭后連霸

第7屆中華企業射箭聯盟公開選秀會今天登場，去年在協會青年隊拿下箭林之后榮耀的風佑築，最終也被新濠建設相中成為女狀元，麗山...

全中運／睽違22年在台南 1萬8千名選手4月同場競技

睽違22年，全國中等學校運動會（全中運）將於4月19日至24日在台南市盛大登場，競賽項目涵蓋22種運動種類，勢必再掀全國...

桌球／林昀儒男單世界排名升至第13 鄭怡靜第12名持平

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣一哥林昀儒排名小升1名、來到第13，一姐鄭怡靜女單則是第12名，排名持...

電競／中信又奪冠！LOL戰隊飛牡蠣勝出 獲國際賽門票

中信兄弟隊去年拿下中職總冠軍，同集團的電競團隊中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在《英雄聯盟》太平洋...

TLPGA／曾雅妮鴻海高球賽見年輕球員 想起開心打球初衷

台灣「微笑球后」曾雅妮今天出席TLPGA鴻海高球賽記者會，36歲的她笑說，「我應該是最資深的球員了，現在好多年輕人我都不...

TLPGA／鴻海高球賽獎金創新高 申智愛隔10年來台

TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽，27日起一連4天在東方高爾夫俱樂部開打。今年總獎金再創新高來到150萬美元，吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。