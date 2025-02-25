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桌球／林昀儒男單世界排名升至第13 鄭怡靜第12名持平

中央社／ 台北25日電
林昀儒。新華社
林昀儒。新華社

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣一哥林昀儒排名小升1名、來到第13，一姐鄭怡靜女單則是第12名，排名持平。

林昀儒上週參加桌球亞洲盃，首度闖進4強，可惜不敵中國名將王楚欽，銅牌戰又輸給中國球王林詩棟，儘管名列第4名，仍締造生涯最佳成績，並取得世界盃席次。

國際桌球總會（ITTF）最新世界排名出爐，林昀儒男單排名與斯洛維尼亞選手約爾吉奇（Darko Jorgic）互換，升至第13名。

林昀儒在亞洲盃告一段落，隨即轉戰日本T聯賽，短暫停留後，今天下午將返台，預計明天將出席公益活動。

男單部分，高承睿下滑3名、來到第24，馮翊新、黃彥誠分別升至第54名、第63名。

女單方面，前12名並無變化，鄭怡靜在亞洲盃後同樣轉往日本T聯賽，本週排名維持第12名不變，黃怡樺、簡彤娟排名小幅滑落，各排第31、51名，鄭先知前進2名、升至第73名。

至於陳思羽、李昱諄、劉馨尹分居第78、82、88名，而17歲小將葉伊恬逐步逼近百名大關，排名小升2名、排第104名創生涯最佳。

林昀儒 王楚欽 鄭怡靜

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