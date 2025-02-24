電競／中信又奪冠！LOL戰隊飛牡蠣勝出 獲國際賽門票

中信兄弟隊去年拿下中職總冠軍，同集團的電競團隊中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（LCP）季前賽決賽中，以 3：1 擊敗Talon Esports，成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝。

昨晚的對決可謂十分激烈，CFO雖在首局遭TLN先馳得點，但迅速調整狀態，在後續三局展現穩定發揮，成功逆轉比數，奪冠後將代表賽區前往南韓，參加全新登場的First Stand初陣對抗賽國際賽。

其中，17歲的中路選手HongQ（蔡明宏）的表現尤為亮眼，不僅在團戰中打出關鍵傷害，多次精準的控制技能更為團隊創造進攻機會，最終獲選為決賽MVP。HongQ賽後採訪時表示：「雖然訓練賽很辛苦，但努力沒有白費，對於今天自己的表現很滿意。」

中路選手出身，本季新加入CFO的教練Chawy則談到指導方針：「我的風格比較不嚴肅，像HongQ我就跟他說『去送沒關係，死掉之後就知道下次不能送了』。希望選手們在我的帶領下能享受比賽過程，如果壓力太大反而沒辦法表現，選手們因為不怕我，所以都很放得開。」

此次奪下聯盟代表資格後，CFO將短暫休兵，並於3月10日至16日參加在南韓首爾舉行的First Stand國際賽。

該賽事匯聚全球五大賽區頂尖戰隊，目前已確定會有南韓職業聯賽（LCK）盃賽冠軍、兩屆英雄聯盟世界賽冠軍選手Zeus所在的Hanwha Life Esports以及美洲職業聯賽（LTA）Split 1冠軍Team Liquid等戰隊。