電競／中信又奪冠！LOL戰隊飛牡蠣勝出 獲國際賽門票

中信兄弟隊去年拿下中職總冠軍,同集團的電競團隊中信飛牡蠣(CTBC Flying Oyster)昨晚在《英雄聯盟》太平洋職業聯賽(LCP)季前賽決賽中,以 3:1 擊敗Talon Esports,成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝。

昨晚的對決可謂十分激烈,CFO雖在首局遭TLN先馳得點,但迅速調整狀態,在後續三局展現穩定發揮,成功逆轉比數,奪冠後將代表賽區前往南韓,參加全新登場的First Stand初陣對抗賽國際賽。

其中,17歲的中路選手HongQ(蔡明宏)的表現尤為亮眼,不僅在團戰中打出關鍵傷害,多次精準的控制技能更為團隊創造進攻機會,最終獲選為決賽MVP。HongQ賽後採訪時表示:「雖然訓練賽很辛苦,但努力沒有白費,對於今天自己的表現很滿意。」

中路選手出身,本季新加入CFO的教練Chawy則談到指導方針:「我的風格比較不嚴肅,像HongQ我就跟他說『去送沒關係,死掉之後就知道下次不能送了』。希望選手們在我的帶領下能享受比賽過程,如果壓力太大反而沒辦法表現,選手們因為不怕我,所以都很放得開。」

此次奪下聯盟代表資格後,CFO將短暫休兵,並於3月10日至16日參加在南韓首爾舉行的First Stand國際賽。

該賽事匯聚全球五大賽區頂尖戰隊,目前已確定會有南韓職業聯賽(LCK)盃賽冠軍、兩屆英雄聯盟世界賽冠軍選手Zeus所在的Hanwha Life Esports以及美洲職業聯賽(LTA)Split 1冠軍Team Liquid等戰隊。