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電競／中信又奪冠！LOL戰隊飛牡蠣勝出 獲國際賽門票

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific）季前賽取得優勝。圖／LCP提供
中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific）季前賽取得優勝。圖／LCP提供

中信兄弟隊去年拿下中職總冠軍，同集團的電競團隊中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（LCP）季前賽決賽中，以 3：1 擊敗Talon Esports，成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝。

昨晚的對決可謂十分激烈，CFO雖在首局遭TLN先馳得點，但迅速調整狀態，在後續三局展現穩定發揮，成功逆轉比數，奪冠後將代表賽區前往南韓，參加全新登場的First Stand初陣對抗賽國際賽。

其中，17歲的中路選手HongQ（蔡明宏）的表現尤為亮眼，不僅在團戰中打出關鍵傷害，多次精準的控制技能更為團隊創造進攻機會，最終獲選為決賽MVP。HongQ賽後採訪時表示：「雖然訓練賽很辛苦，但努力沒有白費，對於今天自己的表現很滿意。」

中路選手出身，本季新加入CFO的教練Chawy則談到指導方針：「我的風格比較不嚴肅，像HongQ我就跟他說『去送沒關係，死掉之後就知道下次不能送了』。希望選手們在我的帶領下能享受比賽過程，如果壓力太大反而沒辦法表現，選手們因為不怕我，所以都很放得開。」

此次奪下聯盟代表資格後，CFO將短暫休兵，並於3月10日至16日參加在南韓首爾舉行的First Stand國際賽。

該賽事匯聚全球五大賽區頂尖戰隊，目前已確定會有南韓職業聯賽（LCK）盃賽冠軍、兩屆英雄聯盟世界賽冠軍選手Zeus所在的Hanwha Life Esports以及美洲職業聯賽（LTA）Split 1冠軍Team Liquid等戰隊。

2024年底，英雄聯盟職業賽整併為中國大陸、南韓、歐洲、美洲、太平洋五大賽區，其中越南、日本、大洋洲與台港澳合併為LCP，有八支隊伍展開聯賽對抗，CFO是唯一一支台灣隊伍。對於即將到來的挑戰，CFO將全力準備，期待能夠在國際舞台上，為 LCP賽區帶來更耀眼的成績。

中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific）季前賽取得優勝。圖／LCP提供
中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific）季前賽取得優勝。圖／LCP提供
中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific）季前賽取得優勝。圖／LCP提供
中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific）季前賽取得優勝。圖／LCP提供
中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific）季前賽取得優勝。圖／LCP提供
中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）昨晚在太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific）季前賽取得優勝。圖／LCP提供

中信兄弟 中職 韓職

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