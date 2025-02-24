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TLPGA／曾雅妮鴻海高球賽見年輕球員 想起開心打球初衷

中央社／ 桃園24日電
台灣「微笑球后」曾雅妮（左）24日在TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽記者會上與韓國好手申智愛（右）惺惺相惜，展現2人好交情。中央社
台灣「微笑球后」曾雅妮（左）24日在TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽記者會上與韓國好手申智愛（右）惺惺相惜，展現2人好交情。中央社

台灣「微笑球后」曾雅妮今天出席TLPGA鴻海高球賽記者會，36歲的她笑說，「我應該是最資深的球員了，現在好多年輕人我都不認識」，但從她們身上找回開心打球的初衷。

曾雅妮生涯拿過15場美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）冠軍，包括5場大賽金盃，也曾盤據世界球后長達109週，但過去幾年受到傷勢和開刀影響，始終無法穩定回到賽場。

談到這場台巡的高額獎金比賽，曾雅妮說：「過去1個多月我都在美國練球，目前狀態相當不錯，儘管心裡還是有些焦慮和擔憂，但今天下場打了9洞之後就拋到腦後，現在只希望比賽的時候天氣能好一些。」

曾雅妮和申智愛早在20年前就相識，這場比賽促成她們相隔10年後再度在台灣同台較勁，感情好的2人今天上午也一起下場打了9洞的練習賽。

曾雅妮在接受中央社訪問時笑說：「整個上午都在跟申智愛聊天，講到現在很多年輕球員我們都不認識了，跟當年在美巡賽打拚的感覺很不一樣。」

曾雅妮強調，雖然看到很多不認識的年輕球員，「但從她們身上也看到當年還年輕的自己，對於高爾夫那種渴望和熱情，就能找回最開心的打球初衷。」

談到東方高爾夫球場，曾雅妮不陌生提到，這座球場最難之處就是果嶺上的推桿，「而且這次的球場設置，應該是我打過總距離最遠的東方球場，一定會讓比賽非常刺激。」

曾雅妮也透露今年規劃，她表示，打完鴻海高球賽後就會回美國繼續訓練，4月下旬的LPGA首場大賽雪佛龍錦標賽確定可以打，但在此之前會先找1、2場週一資格賽參賽。

LPGA 曾雅妮 高爾夫

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