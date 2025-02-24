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TLPGA／鴻海高球賽獎金創新高 申智愛隔10年來台

中央社／ 桃園24日電
鴻海女子高球賽獎金創新高。主辦單位提供
鴻海女子高球賽獎金創新高。主辦單位提供

TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽，27日起一連4天在東方高爾夫俱樂部開打。今年總獎金再創新高來到150萬美元，吸引世界前百大共12人參賽，包括相隔10年再來台的韓國好手申智愛。

連續2年舉辦的台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）鴻海女子高爾夫錦標賽，今年總獎金提高到150萬美元（約新台幣4905萬元），創下台巡賽單一認證賽事的最高額獎金。

這場台灣大賽也吸引全球世界排名前200名共40人參賽，其中前百名有12人，包括相隔10年來台參賽、目前世界排名第28名的申智愛。

申智愛在記者會上致詞時表示，能在相隔10年又和曾雅妮同場較勁非常有趣，「20年前就和她認識，一直到現在已經很多同時期選手都退休了，但我們卻都還在努力，這是很奇妙的緣分。」

尋求衛冕的日籍好手川崎春花表示，很榮幸能連續2年都來台參賽，台灣的球迷都很溫暖，「這座球場不好打，會努力繼續打出好成績。」

東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳提到，為了迎接這場比賽，球道兩旁種植了很多花木，除了讓觀眾可以欣賞美景外，也能增加球場難度，「我們也加大第18洞的梯台，讓球員視野更好，開球距離更遠，增加比賽的可看性。」

由於完整參賽陣容需等到後天才能確定，但根據TLPGA推估今年的冠軍球員，應可獲得17分的世界排名積分，對球員來說相當有幫助。

台灣大賽 曾雅妮 高爾夫

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