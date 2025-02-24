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體操／賴品儒德國世界盃平衡木第4 創生涯最佳

中央社／ 台北24日電
賴品儒。鄭焜杰教練提供
賴品儒。鄭焜杰教練提供

台灣女子體操好手賴品儒今天在德國世界盃科特布斯站平衡木項目，在決賽中以總分13.066分排名第4，儘管無緣站上頒獎台，但仍創下生涯在世界盃的最佳排名。

世界體操總會（FIG）從巴黎奧運結束後，就進入新的計分週期，賴品儒在新年的首場賽事，就在決賽以難度起評分5.500、執行分7.566分、總分13.066分獲得德國站第4名成績，這也是賴品儒在世界盃的生涯最佳名次。

儘管是新年首場賽事，但比賽並不容易，包括巴黎奧運女子平衡木銀牌的中國好手周雅琴也有參賽，這對賴品儒來說是很好的磨練和抗壓力測試。

教練鄭焜杰在接受中央社記者訪問時表示，面對中國和日本頂級選手的夾擊，「賴品儒還是表現得相當穩健，距離頒獎台只差最後一步，不過對她的信心幫助相當大。」

鄭焜杰強調，這次出來德國比賽收穫滿滿，「品儒在新週期的首場比賽就能拿下13.066分，表示現在努力的方向是對的，對於接下來的亞錦賽、世大運更具信心。」

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