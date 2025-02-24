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PGA／墨西哥公開賽最終回合 俞俊安拉尾盤繳68桿

中央社／ 台北24日電
台灣職業高爾夫好手俞俊安。 法新社
台灣職業高爾夫好手俞俊安。 法新社

台灣職業高爾夫好手俞俊安今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）墨西哥公開賽最終回合再度繳出6字頭成績，全場抓5博蒂、吞2柏忌繳出68桿，並以4天276桿、並列第45名作收。

俞俊安今天從球場第10洞開球出發，儘管下場就吞柏忌，但他沒因此亂了手腳，很快收拾心情連打3個Par，接著第14、15洞連抓2博蒂，雖然第16洞又吞下柏忌，但至少前9洞打平標準桿。

轉場後俞俊安拿出看家本領，分別在第2、6、7洞順利抓博蒂，且後9洞沒有發生任何失誤，讓他繼首回合的67桿，再以68桿結束第4回合及這場比賽。

俞俊安今天開球距離達316碼，排在第21名，只可惜準頭還是差了一點，開球上球道率僅53.85%，這也讓他擅長的鐵桿無從發揮，標準桿上果嶺率僅66.67%。

墨西哥公開賽從1944年創辦，並在2013年成為PGA巡迴賽的其中一站，這也是俞俊安生涯首度參加墨西哥公開賽。

至於台灣另一好手潘政琮，今天則是抓5博蒂、吞下2柏忌、1次雙柏忌繳出70桿的成績，並以4天282桿、並列第68名作收。

經過4回合大戰，美國球員坎貝爾（BrianCampbell）與南非球員波吉特（Aldrich Potgieter）同為264桿，經過2洞加賽後，坎貝爾拿下「再見博蒂」封王。

俞俊安 高爾夫

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