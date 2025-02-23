桌球／林昀儒遭球王林詩棟直落4 亞洲盃銅牌戰落敗

第34屆亞洲盃桌球賽今天進行最後一天賽事，我國好手林昀儒在男子單打銅牌戰對決中國大陸名將林詩棟，以9：11、6：11、6：11 、4：11落敗，以第4名收尾。

林昀儒今天先在四強賽以2：4不敵世界排名第2的大陸好手王楚欽，失去晉級金牌戰的機會，晚上碰到球王林詩棟又遭直落四，生涯對戰7場出現一面倒的戰況，林昀儒全部落敗，包括今年新加坡大滿貫賽和這次亞洲盃，還是無法搶到對戰首勝。

今年亞洲盃在大陸深圳舉行，地主選手在男、女單4強占了7席，林昀儒在銅牌戰落敗後，所有獎牌都落到大陸選手的手中，男單梁靖崑對王楚欽、女單孫穎莎對王曼昱爭霸。

林昀儒對戰林詩棟7連敗

【中央社／23日電】

桌球一哥林昀儒今天在桌球亞洲盃男單銅牌戰，面對中國球王林詩棟仍未能突圍，以0比4輸球，吞對戰7連敗，雖無緣獎牌，但拿下第4名，已締造個人新猷，並取得世界盃門票。

亞洲盃在中國深圳舉行，林昀儒先是以3連勝從分組賽出線，接著淘汰賽面對日本小將松島輝空、中國新星黃友政都順利過關，可惜4強與世界排名第2的中國好手王楚欽激戰6局後落敗，落入銅牌戰，晚間力拚繼蔣澎龍、莊智淵後，台灣史上第3名站上頒獎台的男單選手。

林昀儒銅牌戰遇到中國新星林詩棟，林詩棟雖然年僅19歲，但自去年9月至今，已在世界桌球職業大聯盟（WTT）狂掃6冠，2月更登上球王寶座。

林昀儒過去對戰林詩棟6戰全敗，包括今年新加坡大滿貫賽以1比4落敗，仍持續尋求破解之道，今天第7度交手，雙方首局互相拉鋸，在9比9平手時，面對對手積極搶攻，林昀儒以9比11將首局拱手讓人。

林昀儒次局開局以0比3落入下風，面對對手持續向正手位施壓，林昀儒失誤增加，以6比11再丟1局。

連搶2局的林詩棟氣勢正旺，第3局繼續以9比1強勢開局，林昀儒雖急起直追，並一連化解3個局點，可惜無功而返，以6比11讓出。

林昀儒第4局也未能突破，最終以4比11落敗，但名列第4，創下個人在亞洲盃最佳成績，並收下4月在澳門舉行的世界盃入場券。