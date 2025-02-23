桌球／林昀儒不敵王楚欽 晚間亞洲盃爭銅

台灣桌球一哥林昀儒今天在桌球亞洲盃男單4強出戰世界排名第2中國好手王楚欽，以2比4落敗，無緣決賽，晚間將與中國球王林詩棟爭奪銅牌。

世界排名第14的林昀儒這次參加在中國深圳舉辦的亞洲盃，分組賽以3連勝晉級，16強賽先是拍下17歲日本小將松島輝空，8強賽碰上中國新星黃友政，激戰7局脫困，首度闖進亞洲盃4強，並取得世界盃席次。

林昀儒4強碰上世界排名第2中國好手王楚欽，兩人都是左手持拍，過去10度交手，林昀儒以3勝7敗落居下風，最近2場比賽雙方各拿1勝。

林昀儒今天克服開賽5比9落後，透過反手搶攻與改變發球節奏，連追6分，以11比9拔得頭籌，次局則在9比9平手時，回球彈網出界，錯失關鍵分，以9比11拱手讓出。

第3局林昀儒在6比7落後時，面對對手正手搶攻陷入被動，連續丟分，以6比11失守，第4局則是亂了節奏，以3比11再丟1局。

已無退路的林昀儒，第5局及時回穩，靠著招牌反手擰以10比6領先，儘管錯過2個局點機會，仍以11比8扳回一城，可惜第6局未能延續這股氣勢，開局就陷入0比5劣勢，最終以5比11落敗。

儘管林昀儒無緣決賽，但仍有機會拚獎牌，蔣澎龍過去在2006年摘銅，而莊智淵曾在2013年、2022年兩度奪銅，林昀儒將力拚成為台灣史上第3位站上頒獎台的男單好手。

不過，林昀儒晚間銅牌戰對手將是中國球王林詩棟，預期將是場硬仗，過去6度過招，林昀儒勝場還未開張，光是在去年就吞4敗，今年2月世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽也未能突圍。