定向越野／全國排名賽崙埤登場 16歲小勇士卓佳賞封王

新年度首站「NGBC協會盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽」今天在宜蘭縣大同鄉崙埤村河濱公園登場，雖然天公不作美整天陰雨綿綿，但仍有230多人到場參賽，競爭最激烈的男、女子菁英組中，來自金門的16歲小將卓佳賞跑出全場最快的16分44秒第二度在全國排名賽封王，國防大學主將梁宇琪也以19分41秒封后。

NGBC協會盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽是今年首站賽事，繼2022年之後第二度將比賽移師到崙埤村河濱公園舉行，沿路都有盛開的櫻花，這次參賽的選手都能穿梭在美麗的景色中競賽，唯一可惜是全天都在雨天中進行，也增加了這項賽事更多的難度，祕書長陳薇婷說：「這是今年的首場賽事，但為了讓賽事更多元化，這次也跟南港浸信會合作，這次也有1百多名教友一同到現場來親身感受定向越野的樂趣。」

今在競爭最激烈的菁英男子組出現師徒對決，來自金門金寧中學16歲小將卓佳賞，一掃去年12月在泰國清邁舉行的亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年與青少年錦標賽的不順下，很順利的成為唯一17分鐘內完賽的選手，卓佳賞也以42秒差距打敗曾經指導過他的國手楊晁青，第二度奪下全國排名賽冠軍，卓佳賞說：「今天因為下雨很滑，很多地方都差一點滑倒，如果沒有下雨，這裡應該會是很好跑的路線。」

來自金門的卓佳賞是台灣少數從國小就接觸並專攻定向越野的青少年選手，他說：「小二時開始跟著爸爸參加家庭組，後來就覺得很好玩，小四時才開始自己跑，升上金寧國中後，就跟著學校田徑隊一同進行1500、3000公尺訓練，至今練定向越野也已經有5、6年時間。」

選手在美麗的櫻花樹下競賽。圖／中華民國定向越野協會提供

卓佳賞的父親卓正弘原本是「魔鬼士官長」，去年才剛退役，今也報名參加男子45歲組獲得第2，卓正弘稱讚兒子訓練相當投入，他說：「他都是風雨無阻的 己去訓練體能，甚至連春節都沒怎麼休息，我們不會急著讓他升上菁英組，希望他可以繼續在亞青這個階級有好的表現，先多累積一點經驗，為台灣爭光。」

在女子菁英和女子公開組中，傳統強校國防大學幾乎展現壟斷的勢力，除了國防定向一姐梁宇琪以近3分鐘差距下奪冠後，在女子公開組更由陳之巧等霸佔前六，展現恐怖的女子定向越野的實力。

「今天跑的蠻流暢的！」雖然賽道受到下雨影響特別溼滑，但這對已經接觸將近有9年經驗的梁宇琪來說完全不構成影響，她說：「因為4月全大運要比女子七項，所以，最近已經有開始在訓練，對體力自然有幫助。」